Astérix rebondit après un échec avec une nouvelle aventure déjà écoulée à un demi-million d’exemplaires

La franchise inépuisable d’Astérix et Obélix

Malgré un récent échec au cinéma, la franchise d’Astérix et Obélix continue de marquer les esprits et de susciter l’intérêt. En effet, l’adaptation cinématographique “L’Empire du Milieu”, réalisée par Guillaume Canet, n’a pas su convaincre la critique, malgré un casting étoilé comprenant Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, et diverses apparitions de célébrités.

Reprise d’un classique et succès en librairie

Quelques mois après cet échec, les fans ont pu retrouver Astérix et Obélix sur grand écran avec une reprise de “Mission Cléopâtre”, un film apprécié depuis plus de 20 ans. De plus, la franchise connaît un réel succès avec la sortie de la bande dessinée “L’Iris blanc”, attirant plus de 500 000 lecteurs depuis sa parution en octobre.

La franchise s’étend au-delà du cinéma et de la BD

L’empreinte d’Astérix et Obélix ne se limite pas au cinéma et à la bande dessinée. Un nouveau jeu vidéo basé sur la franchise a été lancé, ravissant les fans de la saga. De plus, “L’Empire du Milieu” cartonne sur Netflix, bien que son succès soit moindre en France.