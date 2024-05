Où se situe Terminator Zero dans la chronologie de la franchise Terminator ?

Netflix dévoile les premières images de la série animée Terminator Zero.

L’histoire prend place en 1997 et présentera une nouvelle version de 2022.

La série animée se déroulera après Terminator 2: Le Jugement Dernier et avant Terminator 3: Le Soulèvement des Machines.

Terminator Zero pourrait établir une toute nouvelle chronologie pour la franchise Terminator.

Netflix réinitialise la chronologie de Terminator ?

La série animée Terminator Zero, produite par Skydance Animation, Production I.G et le showrunner Mattson Tomlin pour la plateforme de streaming Netflix, pourrait bien être le remède à la chronologie embrouillée qui plombe la franchise Terminator depuis des années. Cette dernière, qui a toujours été sujette à modifications, a souvent brouillé la compréhension de l’histoire créée par James Camero. Terminator Zero pourrait donc soit perpétuer cette confusion, soit la dissiper.

Your first look at a new chapter in the Terminator saga. From Skydance, Production I.G. & Mattson Tomlin, TERMINATOR ZERO comes to Netflix this summer on "Judgment Day" August 29 pic.twitter.com/EMFB0BXvwq — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 15, 2024

Une chronologie en constante évolution pour Terminator

Depuis le lancement de la saga en 1984, plusieurs timelines se sont superposées, avec des films comme Terminator Renaissance et Terminator Genisys qui se déroulent dans des futurs potentiels distincts, et Terminator: Dark Fate qui réécrit complètement le récit pour reprendre juste après les événements de Terminator 2: Le Jugement Dernier. Cette constante évolution rend difficile de situer chaque histoire dans le contexte global de la franchise. Malgré cela, Terminator Zero offre des indices importants grâce à son histoire unique et son cadre particulier.

Terminator Zero, un retour aux sources

Prévue exclusivement pour Netflix, Terminator Zero se concentrera principalement sur les événements de 1997, tout en présentant une nouvelle version de 2022, où l’humanité doit faire face aux conséquences de la guerre contre Skynet. La série animée se déroulera donc après les évènements de Terminator 2 et avant Rise of the Machines.

Terminator Zero pourrait également revisiter des aspects inédits du conflit entre humains et machines en 2022, élargissant ainsi l’horizon de la franchise. Cependant, il est aussi possible que la série instaure une toute nouvelle chronologie, préparant le terrain pour un reboot total de la franchise au cinéma.