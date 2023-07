Assassin’s Creed Mirage : “Histoire de Bagdad”, une alternative au mode Discovery Tour

La reconstitution immersive de Bagdad dans Assassin's Creed Mirage passera par un outil interactif permettant d'en apprendre plus sur le contexte historique.

Composante majeure du codex d’Assassin’s Creed Mirage, Histoire de Bagdad proposera aux joueurs découvrir un total de soixante-six sites historiques, chacun servant de portail vers des informations précieuses sur l’époque, réparties en cinq catégories, à savoir Art et Science, Croyances et Vie Quotidienne, Vie de la Cour, Économie et Gouvernement. Chacune d’entre elles a d’ailleurs été conçue en collaboration avec des historiens et experts et est illustrée par des images soigneusement sélectionnées parmi les collections d’éminents musées et institutions du monde entier, dont The David Collection, l’Institut du monde arabe (IMA), The Khalili Collections et le Shangri La Museum of Islamic Art, Culture & Design.

We are excited to share more on our new feature for Assassin’s Creed Mirage: 'History of Baghdad', bringing you closer to History similarly to the Animus Database of the earlier AC games. 📜 #AssassinsCreed pic.twitter.com/S0Q0Ng1JPu — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 5, 2023

Thierry Noël, Head of Humanities & Inspiration Department chez Ubisoft, a déclaré :

Assassin’s Creed s’efforce toujours d’être une porte d’entrée pour les joueurs afin qu’ils en découvrent davantage sur le cadre historique et les époques qu’ils explorent. Avec des informations validées par des experts, “Histoire de Bagdad” offre une riche base de données sur le Bagdad du 9ème siècle et l’empire abbasside et s’attaque aux idées préconçues et aux clichés qui leur sont souvent associés. Notre collaboration avec des partenaires et des experts de renom pour donner vie à cette fonctionnalité dans Assassin’s Creed Mirage souligne une fois de plus l’engagement en faveur de l’authenticité et de l’exactitude qui caractérise la série.

Histoire de Bagdad, un pont culturel entre le monde arabe et le reste du monde

Le développement de Histoire de Bagdad pour Assassin’s Creed Mirage a été mené par une équipe dédiée à Ubisoft Montréal, et sa création a commencé par une série d’ateliers hebdomadaires sur la période califale, au cours desquels Glaire D. Anderson, expert en art islamique, et le Digital Lab for Islamic Visual Culture & Collections de l’Université d’Édimbourg, et son équipe ont répondu aux questions de l’équipe dédiée d’historiens internes d’Ubisoft à Ubisoft Montréal, et ont fourni des informations historiques détaillées qu’il aurait été difficile ou long d’obtenir sans l’aide d’experts. À partir de ces sessions, les historiens d’Ubisoft – Raphaël Weyland et Maxime Durand, directeur de la conception mondiale – ont choisi les sujets et les données que l’Histoire de Bagdad devait couvrir.