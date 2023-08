Assassin’s Creed Jade : le nom officiel de la collaboration mobile entre Ubisoft et Tencent

Développé par l'éditeur français Ubisoft et édité par le label Level Infinite de Tencent, Assassin’s Creed Codename Jade devient Assassin’s Creed Jade.

Avec Assassin’s Creed Jade, les joueurs embarqueront dans une aventure extraordinaire à travers la dynastie Qin de la Chine ancienne, agrémentée de mises à jour régulières, de nouvelles histoires et de zones d’exploration supplémentaires. Ils auront également droit à des activités de parkour, d’escalade et d’équitation trépidantes, ainsi qu’à une multitude de combats et d’assassinats à l’aide d’une variété d’armes telles que des arcs et des bâtons.

Du gameplay pour Assassin’s Creed Jade

Bien que sans date de sortie officielle, la deuxième bêta fermée d’Assassin’s Creed Jade sur iOS et Android sera lancée d’ici les prochaines semaines.

Ubisoft et Tencent dévoilent le synopsis d’Assassin’s Creed Jade :

Au troisième siècle avant J.-C., à l’époque de l’un des premiers empires unifiés de Chine, une ère sans précédent de commerce et d’échanges culturels entre l’Est et l’Ouest vient de s’ouvrir, mais elle s’accompagne de nouveaux défis et de nouvelles menaces tapies dans l’ombre. En tant qu’enfant adoptif du maître Wei Yu, les joueurs se lanceront dans une quête de vengeance après la trahison de leur ami proche. Mais à mesure qu’ils s’enfoncent dans leur mission, ils découvrent des secrets sur le passé et une force puissante qui menace de détruire tout ce qui leur est cher. De la Grande Muraille, à l’extérieur des frontières de l’empire, à la capitale impériale de Xianyang, voyagez dans un monde rempli d’histoire ancienne et de dangers cachés. Défendez-vous contre les Xiongnu et travaillez à démanteler des conspirations, en assumant de plus grandes responsabilités et en relevant de nouveaux défis.