Assassin’s Creed Codename Jade sera édité par Level Infinite de Tencent

Ubisoft annonce un partenariat avec Level Infinite, le label des jeux haut de gamme du géant chinois Tencent, pour l'édition d'Assassin's Creed Codename Jade.

Assassin’s Creed Codename Jade se déroule au troisième siècle avant J.-C., à l’époque de l’un des premiers empires unifiés de Chine. Une ère sans précédent de commerce et d’échanges culturels entre l’Orient et l’Occident vient de s’ouvrir, mais elle s’accompagne de nouveaux défis et de menaces tapies dans l’ombre. De la Grande Muraille, à l’extérieur des frontières de l’empire, à la capitale impériale de Xianyang, les joueurs vont parcourir un monde rempli d’histoire ancienne et de dangers cachés, tout en explorant la Voie du Xia autrement appelée Voie de la vengeance. Ils devront ainsi affronter les Xiongnu et démanteler des conspirations, tout en assumant de plus en plus de responsabilités et en faisant face à de nouveaux défis.

Un trailer pour Assassin’s Creed Codename Jade

Attendu prochainement sur iOS et Android, Assassin’s Creed Codename Jade sera jouable dans le courant de l’été via une bêta publique dont les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.