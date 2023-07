Assassin’s Creed Codename Jade aura une bêta fermée en août sur iOS et Android

Tencent travaille en étroite collaboration avec Ubisoft via Level Infinite afin de créer une expérience mobile à la hauteur de la licence Assassin’s Creed.

La bêta fermée d’Assassin’s Creed Codename Jade débutera le 3 août prochain avec un nombre limité de joueurs provenant d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest. Pour pouvoir y participer, il y a deux méthodes : s’inscrire sur le site officiel et remplir un questionnaire ou gagner une invitation en étant un membre actif sur le Discord officiel.

Test recruitment for Assassin's Creed Codename Jade is now underway!https://t.co/bpZTrNXvNK pic.twitter.com/aQRbMYCCxX — Assassin’s Creed Codename Jade (@AC_CodenameJade) July 17, 2023

Tencent et Level Infinite précisent que la bêta fermée d’Assassin’s Creed Codename Jade nécessite des configurations spécifiques pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions.

Pour iOS : iPhone 11 ou une version plus récente

Pour Android : un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou une version plus récente, avec Android 10 ou une version plus récente

Assassin’s Creed Codename Jade ou Assassin’s Creed en Chine

Développé par Ubisoft et Tencent, Assassin’s Creed Codename Jade apporte l’expérience Assassin’s Creed sur mobile au IIIème siècle avant J.-C. à l’époque de l’un des premiers empires unifiés de Chine. Une ère sans précédent de commerce et d’échanges culturels entre l’Orient et l’Occident vient de s’ouvrir, mais celle-ci s’accompagne de nouveaux défis et de menaces tapies dans l’ombre. De la Grande Muraille, à l’extérieur des frontières de l’empire, à la capitale impériale de Xianyang, les joueurs seront amenés à voyager dans un monde rempli d’histoire ancienne et de dangers cachés. Ils devront se défendre contre les Xiongnu et démanteler diverses conspirations, en assumant de plus grandes responsabilités et en affrontant de nouveaux défis.