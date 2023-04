ARK : Survival Ascended sera finalement vendu de façon autonome avec ses extensions

Studio Wildcard revoit sa stratégie tarifaire pour ARK : Survival Ascended.

Après avoir massivement manifesté leur mécontentement sur la stratégie tarifaire de Studio Wildcard pour ARK : Survival Ascended, les fans de la licence ARK ont eu gain de cause puisqu’ils ne devront pas repasser à la caisse pour obtenir les extensions du remaster d’ARK : Survival Evolved avec l’Unreal Engine 5. Mieux encore, les joueurs Xbox Series X, Xbox Series S et PC ne seront pas obligé de prendre l’ARK Respawned Bundle qui contient ARK : Survival Ascended, mais également ARK 2 (exclusivité temporaire sur les consoles de Microsoft).

Nous apprécions votre patience pendant que nous étudions les commentaires et que nous consultons nos partenaires pour réviser nos plans à venir. Comme toujours, nous sommes très reconnaissants d’avoir une base de joueurs aussi passionnés, et nous entendons et comprenons vos préoccupations.

Une hausse de prix pour ARK : Survival Ascended, mais tout le monde est logé à la même enseigne

Initialement prévu pour le 31 août prochain (dès la fermeture des serveurs d’ARK : Survival Evolved) à 49,99 dollars/50 euros sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l’ARK Respawned Bundle ou 39,99 dollars/40 euros sur PS5 en version autonome, ARK : Survival Ascended garde toujours la même date de sortie, tout en étant désormais commercialisé comme un jeu unique sur consoles et PC au prix fort de 59,99 dollars/60 euros étant donné que l’ensemble des extensions seront désormais disponibles directement dans cette version.

Studio Wildcard précise par ailleurs :

Lorsque nous avions envisagé pour la première fois de faire une mise à jour Unreal Engine 5, nous avions prévu de simplement porter la version Switch du jeu et d’annuler les limitations “graphiques” requises pour ce matériel. Nous n’allions pas maximiser le potentiel de la nouvelle technologie, nous n’allions pas introduire de nouveaux changements de gameplay, et nous n’allions pas faire de changements de conception critiques qui auraient eu un impact sur les données de sauvegarde existantes. Après avoir mûrement réfléchi à ce qui serait le meilleur résultat pour ceux qui apprécient ARK SE et souhaitent continuer à en profiter dans les années à venir, nous avons décidé que notre plan initial ne serait pas suffisant. Nous voulons vous offrir une expérience ARK classique, qui puisse continuer à se développer au fil du temps sur une base de code nettoyée, en utilisant les nouvelles avancées technologiques non seulement dans l’industrie, mais aussi dans ce sur quoi nous travaillons avec ARK 2. Nous n’avons pas essayé de vous induire en erreur avec nos commentaires précédents ; nos plans et nos intentions générales ont changé. Vous vous demandez probablement pourquoi nous n’apportons pas ces améliorations à ARK SE… Franchement, ce ne serait pas viable. La plupart des changements que nous apportons avec ARK SA toucheront de nombreux aspects du jeu ; ils invalideront les données de sauvegarde, certains mods risquent de ne pas fonctionner, certaines choses risquent de ne pas se jouer de la même façon qu’avant, et nous ne voulions pas changer cette expérience pour ceux qui la préfèrent ou qui ne sont pas en mesure de faire la mise à jour.

L’ensemble des contenus d’ARK : Survival Ascended