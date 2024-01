Argylle va se décliner en série télévisée

Avant même la diffusion du film au cinéma, une série préquelle à Argylle a été annoncée, accompagnée des premiers détails majeurs de son casting.

Une franchise naissante

Dans le monde du cinéma d’action, une nouvelle étoile est en train de naître. Avant même la sortie en salle du film Argylle, une série préquelle a été annoncée, révélant les premiers détails de casting. Le film, prévu pour 2024, met en scène Bryce Dallas Howard et Henry Cavill et raconte l’histoire d’une auteure recluse dont les romans d’espionnage à succès influencent le monde réel, l’entraînant dans le monde des espions. Argylle a tous les ingrédients d’une franchise d’action en devenir, et Hollywood ne perd pas de temps pour monter à bord.

Un univers en expansion

Tout comme les films d’espionnage tels que James Bond ont le potentiel pour d’innombrables suites et spin-offs, le nouveau concept d’action de Matthew Vaughn ne fait pas exception. Le réalisateur de films comme Kingsman et Kick-Ass est habitué aux séries à succès, et Argylle s’agrandit déjà sous la forme d’une série TV préquelle se déroulant dans le même univers que le film.

Un préquel confirmé

Quelques jours seulement avant la première du film, une série préquelle à Argylle a été confirmée, marquant le début de la transformation du thriller d’espionnage en franchise. Alors que des projets pour d’autres films et même un crossover avec Kingsman sont à l’étude, la série TV préquelle Argylle commence à prendre forme et racontera les jeunes années de l’agent Argylle, interprété par Cavill. Louis Partridge, vedette d’Enola Holmes, a été choisi pour le rôle principal.

Un casting en construction

Les détails sur le casting de la série préquelle sont encore limités. Louis Partridge est confirmé pour jouer la version jeune de l’agent Argylle, qu’il a déjà côtoyé dans les films Enola Holmes de Netflix. Le reste du casting reste inconnu à ce stade, tout comme le fait de savoir si les personnages de la série préquelle Argylle seront des versions jeunes de visages familiers du film.