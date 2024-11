Après trois décennies chez PlayStation, Shuhei Yoshida va tourner la page en 2025

PlayStation se prépare à dire adieu à Shuhei Yoshida, un dirigeant visionnaire qui a marqué l’histoire de la marque japonaise depuis ses débuts.

Tl;dr Shuhei Yoshida va quitte Sony Interactive Entertainment en janvier 2025 après 31 ans de bons et loyaux services.

Il a joué un rôle clé dans l’ascension de la marque PlayStation, tout en restant proche de la communauté grâce à sa passion pour les jeux.

Convaincu que PlayStation est en bonnes mains, Shuhei Yoshida part en laissant un héritage durable dans l’histoire du jeu vidéo.

Une carrière exceptionnelle au service de PlayStation

Shuhei Yoshida a rejoint la société japonaise Sony avant même le lancement de la première console PlayStation, devenant un pilier de la marque pendant plus de trois décennies. Débutant dans la gestion des comptes, il a gravi les échelons pour devenir président des PlayStation Studios (anciennement Worldwide Studios) de Sony Interactive Entertainment et, plus récemment, responsable de l’initiative PlayStation Indies. Son travail a contribué à façonner la vision de PlayStation, qui a marqué l’histoire du jeu vidéo avec des consoles comme la PS2, la console la plus vendue de l’industrie à ce jour. Sa capacité à allier gestion stratégique et passion pour le jeu vidéo a fait de lui une figure incontournable dans le milieu.

Une relation unique avec la communauté

Yoshida-san ne se contentait pas de diriger dans l’ombre : il interagissait régulièrement avec les joueurs et la communauté, que ce soit lors d’événements comme l’E3 et le Tokyo Game Show ou sur les réseaux sociaux. Sa participation à des podcasts et des initiatives populaires, comme la célèbre vidéo de 2013 où il expliquait comment partager des jeux PS4, a renforcé son image de dirigeant accessible et passionné. Ce geste, conçu en réponse à une politique controversée de Xbox, a marqué un tournant dans la rivalité des consoles. Shuhei Yoshida était apprécié pour sa capacité à comprendre et représenter les intérêts des joueurs.

Un moment de transition pour PlayStation

Le départ de Shuhei Yoshida, prévu pour janvier 2025, coïncide avec une période de transition pour Sony Interactive Entertainment et PlayStation. Lors d’une intervention pour le PlayStation Podcast, il a expliqué qu’après 31 ans, il était temps de laisser place à une nouvelle génération de dirigeants. Convaincu que l’avenir de PlayStation est entre de bonnes mains, Yoshida-san a souligné que cette décision n’était pas précipitée, mais le fruit d’une réflexion mûrie. Ce départ s’inscrit dans une évolution naturelle pour une entreprise qui a su se réinventer à chaque génération.

Un héritage durable et une retraite méritée

À 60 ans, Shuhei Yoshida laisse derrière lui un héritage colossal dans l’univers du jeu vidéo. Son travail a non seulement permis de bâtir une marque forte, mais aussi de soutenir des créateurs et des franchises qui ont marqué des millions de joueurs. Bien qu’il n’ait pas encore confirmé ses plans, il est plus que probable qu’il prenne sa retraite après une carrière aussi riche. Quelle que soit la suite, Yoshida-san restera dans l’histoire comme l’une des figures les plus influentes et respectées du jeu vidéo, ayant contribué à écrire le récit exceptionnel de PlayStation.

A noter que l’annonce du départ de Shuhei Yoshida intervient presque 30 ans jour pour jour après le lancement de la PS1, le 3 décembre 1994.