Après Toy Story 5, Pixar mise sur les suites sans lâcher l’original

Après le carton attendu de Toy Story 5, Pixar a déjà la suite du programme. Entre Gatto, Les Indestructibles 3 et Coco 2, le studio prépare l’après.

Pixar a plusieurs films après Toy Story 5

Gatto ouvrira le bal en mars 2027

Suites majeures et projets originaux avancent ensemble

Pixar ne prépare pas seulement l’après Toy Story 5, il dessine déjà sa méthode. D’un côté, des franchises solides. De l’autre, quelques paris originaux pour éviter de tourner en rond. Et vu le contexte, ce n’est pas anodin.

Un calendrier qui dit beaucoup de l’état de Pixar

Après le trou d’air de Elio, rare échec au box-office pour le studio l’été dernier, Hoppers a relancé la machine au printemps avec le meilleur démarrage d’un film d’animation original depuis 2017. Puis arrive Toy Story 5, dernier long-métrage Pixar de 2026, porté par un très bon accueil critique et des projections de recettes record.

Le message est assez clair. Pixar veut continuer, sans ralentir, avec un mélange de suites et de films originaux. Sur le papier, c’est l’équilibre logique. Dans les faits, c’est aussi une manière de sécuriser l’après-2026.

Gatto, le prochain vrai test côté création originale

Le premier film daté après Toy Story 5, c’est Gatto, attendu le 5 mars 2027. Enrico Casarosa, déjà derrière Luca, repart en Italie avec une variation sur le film de gangsters. Au centre, Nero, un chat noir doublé par Mark Ruffalo, endetté auprès d’un chef mafieux félin, qui tente de refaire sa vie et croise un ami inattendu. Laurence Fishburne fait aussi partie du casting vocal.

Pixar a déjà montré un premier teaser. Il raconte peu, comme souvent, mais il insiste sur le style visuel et sur quelques scènes très félines, très malignes. Plus intéressant encore, Disney a déplacé le film de l’été vers le début du printemps, la même fenêtre où Hoppers a bien performé. Moins de concurrence, donc plus d’air.

Les grosses machines reviennent, avec un détail à surveiller

Le 16 juin 2028, Incredibles 3 prendra le relais. La famille Parr reste une valeur sûre depuis 2004, et Incredibles 2 avait dépassé les 930 millions d’euros (1 milliard de dollars) dans le monde. Cette fois, Brad Bird n’assure que le scénario. La mise en scène passe à Peter Sohn, réalisateur de The Good Dinosaur et Elemental.

C’est le point à surveiller. Son parcours est contrasté, même si Elemental a fini par trouver son public. Le fait que Brad Bird reste à l’écriture devrait quand même préserver la voix de la saga.

Plus loin, Coco 2 n’a pas encore de date. Le duo Lee Unkrich et Adrian Molina rempile à la réalisation. Le premier film avait cumulé deux Oscars et environ 765 millions d’euros (823,2 millions de dollars). Un créneau en novembre 2029, déjà réservé par Pixar pour un film mystère, collerait bien avec l’historique du premier Coco.

Et après, Pixar garde déjà plusieurs portes ouvertes

Selon un rapport du Wall Street Journal, un nouveau film Monsters, Inc. avance aussi, sans détail d’histoire pour l’instant. Préquelle ou vraie suite, on n’en sait rien.

Il y a aussi Ono Ghost Market, inspiré de mythes asiatiques autour de bazars surnaturels où vivants et morts se croisent, plus une comédie musicale, une première pour le studio, confiée à Domee Shi, déjà réalisatrice de Turning Red et Elio.

Et puis il y a l’éléphant dans la pièce, Toy Story 6. Rien d’officiel. Mais Andrew Stanton a déjà laissé entendre qu’un autre film autour de l’enfance de Bonnie, avant l’arrivée éventuelle d’un nouvel enfant, restait possible. Avec Toy Story 5, sa Jessie mise au premier plan et son angle jouets contre technologie, la franchise prouve surtout une chose. Chez Pixar, la nostalgie sert désormais à acheter du temps pour inventer la suite.