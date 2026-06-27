Après Outlander, Starz prépare The Wolf King, sa nouvelle pépite ?

Starz développe The Wolf King, une nouvelle série de romantasy portée par Tanya Saracho. De quoi confirmer un vrai virage du genre à l’écran.

En bref Starz développe The Wolf King

Tanya Saracho supervise l’adaptation

La romantasy confirme sa percée à l’écran

La romantasy est en train de faire ce que la fantasy classique a mis des années à réussir, imposer ses codes partout, du rayon librairie aux catalogues streaming. Et Starz, qui vient de tourner la page Outlander, ne compte visiblement pas rester sur le quai.

La romantasy n’est plus une niche

Ce nouveau projet n’arrive pas seul. Amazon prépare une adaptation télé de Fourth Wing, Netflix a récupéré Quicksilver de Callie Hart pour le cinéma, et Amazon MGM Studios développe aussi Shield of Sparrows, l’un des gros titres du genre en 2025. Bref, on n’est plus dans une mode de librairie un peu confinée à BookTok.

Ce que montre Starz, c’est autre chose. La chaîne veut transformer ce goût du public pour les romances fantastiques en franchise télé durable.

Starz choisit son après-Outlander

Après huit saisons, Outlander s’est terminé en mai. Mais la chaîne ne lâche pas cette grammaire-là, mélange de passion, de grand récit et de monde très codifié. Elle a déjà Blood of My Blood, le préquel, attendu pour une saison 2 en septembre. Et maintenant, elle pousse plus loin avec un univers qui abandonne le voyage dans le temps pour aller vers les loups-garous et la guerre ouverte.

Selon The Wrap, The Wolf King est en développement actif chez Starz. Si la série prend, la chaîne pourrait tenir son nouveau point d’ancrage. L’idée est assez limpide, garder le public venu pour Outlander, sans refaire Outlander.

Une adaptation pilotée par Tanya Saracho

Au commandes, on retrouve Tanya Saracho comme showrunner et productrice exécutive. C’est un retour à la maison pour elle après les trois saisons de Vida, lancée en 2018 sur Starz. Elle a expliqué que ce projet bouclait une forme de cercle et qu’elle défendait ce livre depuis sa sortie indépendante, il y a plus d’un an.

La série adaptera les trois romans de Lauren Palphreyman, The Wolf King, The Night Prince et The Wolf Queen. Le premier est sorti en 2023, le deuxième en 2025, et le troisième est attendu le 17 novembre.

Loups-garous, guerre et triangle amoureux

L’histoire suit la princesse Aurora, repérée par Callum, un alpha redouté, à la veille de son mariage. Il l’enlève parce qu’il la croit essentielle pour mettre fin à une guerre brutale entre humains et loups. Sauf que le schéma classique de la captive bascule vite, Aurora découvre que tous les loups ne sont pas des monstres, une attirance interdite s’installe, et le danger vient aussi du camp de Callum.

La description de la série colle de près aux livres, avec en plus un triangle amoureux présenté comme central. Kathryn Busby, présidente de la programmation originale de Starz, promet une adaptation avec toute la chaleur et le cœur nécessaires. Pas encore de calendrier, donc. Mais le signal est net, à moyen terme, la bataille du streaming passera aussi par ce type de récits très ciblés et pas mal plus fédérateurs qu’on ne le pensait.