Starz annule Minx après l’avoir reprise de HBO Max : les raisons d’un revirement

La série Minx, d’abord annulée par HBO Max puis reprise par Starz, vient finalement d’être arrêtée par sa nouvelle chaîne. Ce revirement suscite des questions sur les raisons qui ont poussé Starz à interrompre brusquement la production du programme.

Tl;dr « Minx » annulée malgré des critiques élogieuses.

Audience insuffisante, grève SAG-AFTRA pénalisante.

Jake Johnson clé du charme mais pas suffisant.

Le destin contrarié de « Minx »

Dans l’univers foisonnant des séries américaines, rares sont les comédies à avoir suscité autant de sympathie que Minx. Portée par un duo attachant, la série n’a pourtant pas survécu aux turbulences qui ont secoué l’industrie ces deux dernières années. Si l’on en croit le parcours de Jake Johnson, désormais bien connu depuis New Girl, il incarnait ici Doug Renetti, un personnage charismatique et rusé, aux antipodes des stéréotypes du genre. Son talent pour une comédie subtile et nuancée s’est révélé essentiel dans cette aventure.

L’alchimie d’un duo improbable

Au cœur de l’intrigue, on suivait Joyce Prigger – interprétée par Ophelia Lovibond – jeune écrivaine féministe tentant de lancer un magazine pour femmes dans le Los Angeles des années 1970. Sa rencontre avec Doug Renetti, éditeur d’un tout autre registre, donnait naissance à une collaboration surprenante : créer le premier magazine érotique féminin. L’association entre les deux personnages, chacun guidé par ses ambitions et ses contradictions, donnait lieu à des situations tantôt burlesques, tantôt touchantes. Les relations professionnelles et personnelles se tissaient sur fond de défis éditoriaux et sociétaux.

Un parcours semé d’embûches pour « Minx »

Pourtant, malgré l’enthousiasme critique indéniable dont a bénéficié la série durant ses deux saisons (2022-2023), l’épreuve du public s’est avérée redoutable. Après une première annulation par HBO Max, officiellement motivée par des raisons fiscales plus que d’audience déclinante, la chaîne Starz avait tenté un sauvetage en diffusant la suite à l’été 2023. Mais le contexte n’était guère favorable : la grève de la SAG-AFTRA, débutée au lancement de la saison 2, empêcha toute promotion par les acteurs ou créateurs.

Selon les confidences de Jake Johnson à Deadline : « Je pense que le passage sur Starz… a été brutal pour [la série]. Ensuite, la grève arrivant pile au moment où nous essayions de la promouvoir… On ne peut pas encaisser autant de coups et continuer. »

L’impossible seconde chance

Sans relais promotionnel ni audiences suffisantes pour convaincre investisseurs et diffuseurs, « Minx » s’est vue annulée une seconde fois début janvier 2024. Cette fois-ci, aucune plateforme n’a pris le relais pour sauver ce projet singulier. Une issue amère pour une série qui avait pourtant tout d’une grande comédie d’époque – humour affûté, personnages inoubliables et regard acéré sur son époque.