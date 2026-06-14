Après l’échec Star Wars, Disney mise gros sur deux paris 2026

Le revers de Star Wars n’a pas cassé Disney, mais il pèse. Ses deux prochains films de 2026 semblent, eux, beaucoup mieux armés au box-office.

En bref Disney encaisse un revers avec Star Wars

Toy Story 5 paraît lancé vers un gros succès

Moana live-action semble rentable malgré les critiques

Le trou d’air est là. Après l’échec de The Mandalorian and Grogu, Disney aborde 2026 avec deux films qui, sur le papier, ont beaucoup moins de raisons de dérailler au box-office.

Le faux retour triomphal de Star Wars

Pour Star Wars, l’enjeu dépassait le simple lancement d’un nouveau film. The Mandalorian and Grogu marquait le premier retour de la saga au cinéma depuis sept ans, avec l’idée assez logique qu’un tel come-back allait fédérer large. Ça n’a pas pris. Plusieurs semaines après sa sortie, le film est présenté comme l’un des pires résultats de la franchise en près de cinquante ans.

Les raisons avancées sont connues. D’abord, The Mandalorian reste à la base une licence de streaming, pas une machine de salle. Ensuite, la relation entre une partie du public et Star Wars s’est nettement abîmée après The Rise of Skywalker, The Book of Boba Fett et The Acolyte, trois projets jugés très impopulaires. Résultat, même avec un film vu comme amusant, attachant et plutôt efficace, l’attente ne s’est pas transformée en succès massif.

Pourquoi Toy Story 5 part avec un net avantage

À l’inverse, Toy Story 5 avance sur un terrain bien plus stable. La promo est énorme, et elle a encore changé d’échelle avec l’implication de Taylor Swift. Entre son duo avec Randy Newman autour de « You’ve Got a Friend in Me » et sa présence sur le tapis rouge avec Joan Cusack, Tim Allen et Tom Hanks, le film occupe déjà l’espace culturel avant même sa sortie.

Mais ce n’est pas qu’une affaire de visibilité. Toy Story profite d’une base de fans installée sans traîner le même passif que Star Wars ces dernières années. Vous avez les nostalgiques, les enfants, et plus largement le public Disney. En gros, tout ce qu’il faut pour un succès transgénérationnel assez évident.

Moana en prise avec les critiques, mais pas forcément avec le public

Le cas de Moana est un peu moins confortable, quand même. Le live-action n’a pas reçu l’accueil plutôt positif de Toy Story 5. Il y a des réserves sur la transposition des personnages et de l’histoire en prises de vues réelles, et les bandes-annonces ont déjà suscité du rejet.

Et pourtant, difficile d’y voir un vrai signal d’alerte commercial. Moana reste l’un des films Disney les plus appréciés de la dernière décennie, et Moana 2, malgré de fortes critiques, a tout de même rapporté environ 923 millions d’euros (1 milliard de dollars), ce qui donne l’échelle du phénomène. Clairement, sur les films familiaux de Disney, le bruit en ligne et le box-office ne racontent pas toujours la même histoire.

Si ces tendances se confirment, Toy Story 5 et Moana pourraient surtout montrer une chose, plus large que le sort d’un film isolé. Chez Disney, la salle récompense encore les marques les plus lisibles, pas forcément les paris les plus attendus.