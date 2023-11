Après des mois d’attente, des nouvelles positives pour Shang-Chi 2

Le réalisateur de Marvel, Destin Daniel Cretton, a partagé une mise à jour peu commune concernant la suite de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux de l'univers cinématographique Marvel (MCU). Quelles surprises nous réserve-t-elle ?

Tl;dr Shang-Chi 2 en début de développement, deux ans après le premier film.

Des intrigues futures ont été mises en place dans les scènes post-génériques du premier film.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton se concentre sur Shang-Chi 2.

La séquelle pourrait sortir en 2026, en fonction des modifications du calendrier de la MCU.

Le développement de Shang-Chi 2 est lancé

Deux ans après la sortie de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, la suite tant attendue, Shang-Chi 2, entre enfin en phase de développement. Alors que la liste des futurs films et séries de la MCU est longue, plusieurs titres de la Phase 4 et 5 attendent encore la confirmation d’une suite. Parmi ceux-ci, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a non seulement apporté un vent de fraîcheur à la franchise avec l’introduction de nombreux nouveaux personnages et lieux de la MCU, mais a également rencontré un succès critique et commercial.

Des intrigues futures déjà en place

Le premier film a établi son héros éponyme comme une promesse pour la MCU. De plus, ses deux scènes post-génériques ont préparé au moins trois futures intrigues. D’abord, la première de ces scènes voit Shang-Chi rencontrer quatre Avengers ; Wong, Captain Marvel et Bruce Banner, qui lui proposent de rejoindre leur équipe. Ensuite, l’intérêt des Avengers pour les Dix Anneaux suggère que ces armes joueront un rôle clé dans un futur film de la MCU. Enfin, la deuxième scène post-générique révèle la nouvelle version de l’organisation des Dix Anneaux par Xialing.

Destin Daniel Cretton se consacre à Shang-Chi 2

Le 15 novembre 2023, le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Destin Daniel Cretton, a quitté le film Avengers: The Kang Dynasty qu’il devait réaliser. Selon le même rapport, Cretton se concentrera sur la réalisation de Shang-Chi 2, avant de passer à la série télévisée Wonder Man. Cela marque la première mise à jour concrète de la suite de Shang-Chi depuis que l’acteur Simu Liu a confirmé que le film suivrait le prochain crossover Avengers.

Quand Shang-Chi 2 pourrait sortir dans la MCU ?

La date de sortie de Shang-Chi 2 pourrait être repoussée après 2027, date de sortie de Avengers: Secret Wars. Cependant, la première scène post-générique de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux suggère que les Dix Anneaux seront des éléments importants de la Saga Multivers de la MCU. Par conséquent, il est peu probable que la sortie de Shang-Chi 2 soit repoussée après la fin de la saga actuelle de la MCU. Peut-être que le deuxième film solo de Shang-Chi sera le lien entre les deux prochains films Avengers, ce qui le placerait entre leurs dates de sortie actuelles de mai 2026 et mai 2027.