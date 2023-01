Marvel’s Avengers : fin du support officiel le 30 septembre prochain

Crystal Dynamics annonce la fin de Marvel's Avengers. Le support officiel sera terminé le 30 septembre.

Après deux années à tenter de rencontrer le succès, Crystal Dynamics a décidé de réduire considérablement le développement autour du jeu Marvel’s Avengers. Après un rapport annonçant la fermeture imminente du projet, le studio a publié un post sur son blog expliquant qu’il allait mettre fin au jeu le 30 septembre prochain.

Crystal Dynamics déploiera un ultime patch d’équilibrage et fermera la boutique in-game de Marvel’s Avengers le 31 mars. Ce même jour, les joueurs verront leur balance de crédit restant être automatiquement convertie en ressources dans le jeu, dans des proportions comme indiquées dans le tableau ci-dessous. De plus, “en retour de l’appréciation de notre communauté”, Crystal Dynamics explique que les cosmétiques qui n’étaient jusqu’alors récupérables que via le marketplace seront proposés gratuitement à tous les joueurs qui ont une copie du jeu.

Une fois que le support officiel aura pris fin le 30 septembre, les joueurs pourront toujours jouer à Marvel’s Avengers seuls ou avec leurs amis via Xbox Live ou PlayStation Plus. “Les changements que nous entreprenons quant à la manière dont le jeu fonctionne permettront d’assurer une vie aussi longue que possible”, expliquait le développeur. “Cependant, après le 30 septembre 2023, nous ne garantissons pas que nous pourrons résoudre tous les problèmes qui apparaîtraient.” Crystal Dynamics précisait aussi mettre fin au support de ce jeu “en conjonction avec [ses] partenaires”.

La fin de Marvel’s Avengers n’est pas une surprise pour les fans. En novembre 2020, deux mois seulement après le lancement du jeu, l’éditeur Square Enix déclarait ne pas être parvenu à rentrer dans ses frais avec ce jeu. Depuis lors, l’entreprise semblait réticente à investir de l’argent dans le projet. Ensuite, en mai dernier, Square vendait Crystal Dynamics à Embracer Group. En décembre, le studio annonçait travailler avec Amazon sur un nouveau jeu Tomb Raider. Autant de signes qui ne laissaient que peu d’espoir à Marvel’s Avengers.