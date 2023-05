Apple : un accord à 50 millions de dollars dans le recours collectif du clavier papillon des MacBook

Un accord à 50 millions de dollars dans le recours collectif du clavier papillon des MacBook. La fin d'un vrai fiasco industriel pour la marque à la pomme.

Une cour fédérale a rendu sa décision finale, autorisant l’accord à 50 millions de dollars dans le recours collectif contre Apple accusant l’entreprise de savoir et d’avoir dissimulé la nature peu fiable des claviers de ses MacBook, MacBook Air et MacBook Pro commercialisés entre 2015 et 2019. Selon Reuters, le juge Edward Davila a qualifié de “juste, adéquate et raisonnable” l’accord trouvé pour les claviers “papillon” d’Apple. Selon les termes de ce dernier, les utilisateurs de MacBook impactés recevront une compensation entre 50 et 395 $. Plus de 86 000 demandes de dédommagements avaient été renseignées avant la date butoir fin mars, selon le juge.

Apple avait introduit le clavier papillon en 2015 avec le MacBook 12 pouces. À cette époque, l’ancien responsable du design, Jony Ive, expliquait que ce mécanisme permettrait à la firme de Cupertino de fabriquer les ordinateurs portables les plus minces au monde sans compromettre la stabilité ou le ressenti durant la frappe. Alors qu’Apple intégrait ce clavier papillon dans de plus en plus de ses machines, des utilisateurs commençaient à se rendre compte que les claviers étaient très exposés à la poussière et autres petits débris. La marque à la pomme avait introduit de nombreuses versions pour rendre son mécanisme plus résistant avant, finalement, de revenir à un design plus conventionnel avec le MacBook Pro de 16 pouces à la fin de l’année 2019.

La fin d’un vrai fiasco industriel pour la marque à la pomme

Apple n’aura cependant pas à reconnaître une quelconque faute dans le cadre de cet accord. Avant cette semaine, certains membres du recours collectif avaient tenté de dénoncer l’accord, arguant que le versement de 125 $ pour un groupe de ce recours n’était pas suffisant, une demande que le juge Davila a rejetée. “La possibilité qu’un meilleur accord ait pu avoir été trouvé ou que les bénéfices offerts selon l’accord n’unifient pas les plaignants du recours sont des bases insuffisantes pour refuser une acceptation”, écrivait le juge. Ce dernier a aussi rejeté une requête de compensation pour les possesseurs de MacBook qui ont subi des défaillances de clavier, mais qui n’ont pas fait réparer leur appareil à Apple. Nul ne sait quand les plaignants pourront recevoir leur argent, mais les avocats impliqués dans ce dossier déclaraient être “impatients de pouvoir rendre l’argent à [leurs] clients.”