Apple TV+ enterre Palm Royale, une annulation qui surprend

La comédie d’époque portée par Kristen Wiig s’arrête après deux saisons sur Apple TV+. Un arrêt discret, malgré de vrais signes de succès.

Apple TV+ arrête Palm Royale après deux saisons

Aucune raison officielle n’a été donnée

La fin reste relativement satisfaisante

Le plus frappant, c’est le décalage. Palm Royale n’avait pas l’air d’une série en sursis, et pourtant Apple TV+ a mis fin à la comédie après seulement deux saisons.

Un arrêt sec malgré un vrai passage remarqué

L’annulation a de quoi étonner. La série faisait partie des productions de 2024 qui avaient réussi à se faire une place dans le flot du streaming, avec 262,9 millions de minutes vues dès sa première semaine. À cela s’ajoutent 11 nominations aux Emmy Awards, ce qui n’a rien d’anodin pour une comédie aussi stylisée.

Et pourtant, Apple TV+ n’a donné aucune explication officielle. On en est donc réduit à lire entre les lignes. L’hypothèse la plus logique, c’est que la saison 2 n’a pas reproduit le même niveau d’attention. Pas de quoi réécrire son bilan pour autant, mais assez pour rappeler une règle assez brutale du streaming, une série peut être visible, appréciée, même distinguée, sans devenir intouchable.

Une satire d’époque qui n’avait pas grand-chose de standard

Adaptée du roman Mr. and Mrs. American Pie de Juliet McDaniel, publié en 2018, la série créée par Abe Sylvia emmenait ses personnages en 1969, dans un décor où l’élitisme social fait la loi.

Au centre, il y a Maxine, jouée par Kristen Wiig, outsider fascinée par un country club ultra sélectif auquel elle n’a, sur le papier, ni les moyens ni les bons réseaux pour accéder. Le charme venait justement de là, ce mélange de satire sociale, d’accidents imprévisibles, de tenues très soignées et de folie de soap opera. Franchement, des comédies d’époque comme celle-là, on n’en voit pas tant.

Autour d’elle, la distribution réunissait aussi Laura Dern, Leslie Bibb et Ricky Martin.

Une fin pensée pour conclure, sans fermer toutes les portes

Petite consolation, la série ne s’arrête pas sur un énorme précipice narratif. Abe Sylvia estime que le final de la saison 2 fonctionne comme une vraie conclusion, même s’il avait été conçu avec l’idée qu’une troisième saison pourrait suivre.

Dans son entretien à Variety, il résumait cette intention à travers un échange entre Maxine et Evelyn : « Quand Maxine et Evelyn se regardent et que Maxine dit : « Nous sommes au centre de la ville qui dirige le monde, alors quelle est la suite ? » et qu’Evelyn répond : « Le monde », nous l’avions pensé comme ça. C’était une façon de sortir sous les applaudissements, tout en gardant encore beaucoup d’endroits où aller. »

Pourquoi cette annulation compte au-delà de la série

Cette disparition laisse un vide assez précis. Pas seulement pour les fans de Palm Royale, mais pour un type de fiction qu’on croise peu, la comédie d’époque. Le genre permet de jouer avec les codes d’une époque, ses styles, ses obsessions, ses hypocrisies. Ici, c’était exécuté avec une vraie personnalité.

Résultat, Palm Royale rejoint cette longue liste de séries du streaming qui passent vite du statut de pari singulier à celui de souvenir de plateforme. Et ça dit quelque chose d’assez clair sur le moment actuel, même une série remarquée ne gagne pas forcément du temps pour exister davantage.