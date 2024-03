Oscars 2024 : Oppenheimer triomphe, Apple TV+ et Netflix presque absents

Malgré leurs 32 nominations cumulées, les plateformes de streaming n'ont décroché qu'un unique prix pour Netflix.

Tl;dr Netflix et Apple TV+ largement ignorés aux Oscars 2024.

L’Universal remporte plusieurs prix dont le Meilleur Film.

L’actrice Lily Gladstone perd face à Emma Stone pour le prix de la Meilleure Actrice.

Présentation de cette cérémonie décrite comme “adaptée au 21ᵉ siècle”.

Le bal des Oscars 2024 : un coup dur pour Netflix et Apple TV+

Contrairement à ce qu’ont pu prédire certains, Netflix et Apple TV+, malgré leurs 32 nominations combinées, ont presque été ignorés lors de la cérémonie des Oscars 2024. Netflix a seulement remporté un prix pour le court métrage de Wes Anderson, “The Wonderful Story of Henry Sugar”. L’une des plus grandes surprises a été que “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese et diffusé sur Apple TV+, ne reçoive pas une seule statuette.

Universal domine le podium, devant Netflix et Apple TV+

Au coude à coude avec les grands de la diffusion en continu, Universal s’est démarqué en remportant le pris du meilleur film pour “Oppenheimer“, ainsi que ceux du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle. D’autre part, malgré la déception pour Netflix, qui avait remporté six prix l’an dernier, la cérémonie n’a pas été totalement dénuée de surprises agréables.

Des espoirs déçus, mais pas de surprise totale

Par exemple, Lily Gladstone, qui a perdu le prix de la meilleure actrice face à Emma Stone dans “Poor Things”, a été une déception particulière. Si elle avait été récompensée, Lily Gladstone aurait été la première Amérindienne à remporter un Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice. Malgré ces déceptions, les prix ont été décernés de manière assez prévisible.

Une cérémonie du 21ᵉ siècle ?

Selon certaines critiques, cette cérémonie a été à la hauteur du 21ᵉ siècle. “Enfin une cérémonie des Oscars pour le 21ᵉ siècle”, a déclaré Deadline, tandis que The Hollywood Reporter l’a qualifiée d’“animée et éclectique”. Certes, USA Today a critiqué l’événement comme étant “ennuyeux”, mais les Oscars ont souvent été décrits de la sorte au cours des deux dernières décennies. Quoi qu’il en soit, la cérémonie a rassemblé un public diversifié, ce qui illustre bien l’engouement persistant pour le cinéma à grande échelle.