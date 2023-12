Apple TV+ commande une saison 2 pour The Buccaneers

La série romantique victorienne The Buccaneers est renouvelée par la plateforme de streaming Apple TV+ pour une deuxième saison.

Apple TV+ a annoncé le renouvellement de The Buccaneers pour une deuxième saison. Cette série romantique, basée sur le roman posthume d’Edith Warton, met en scène un groupe de jeunes femmes américaines qui débarquent à Londres dans les années 1870.

Two's a party.

The Buccaneers has been renewed for a second season. pic.twitter.com/TInXtnei6F

— Apple TV (@AppleTV) December 19, 2023