The Buccaneers, une série romantique victorienne

Apple TV+ à son "Bridgerton" avec la série télévisée The Buccaneers.

Réalisée par Susanna White et écrite par la showrunneuse Katherine Jakeways, la série télévisée The Buccaneers se déroule à Londres dans les années 1870 et suit un groupe de jeunes filles américaines qui enflamme la saison mondaine londonienne au mépris des traditions centenaires du pays du flegme par excellence, donnant lieu à un choc des cultures entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Envoyées en Angleterre en quête d’un mari et d’un titre, les boucanières ne comptent pas s’arrêter là, et dire “je le veux” n’est que le début…

Un trailer pour The Buccaneers

The Buccaneers sera exclusivement diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 8 novembre prochain. Le casting est composé de Kristine Frøseth dans le rôle de Nan St. George, Alisha Boe dans le rôle de Conchita Closson, Josie Totah dans le rôle de Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag dans le rôle de Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse dans le rôle de Jinny St. George, Mia Threapleton dans le rôle d’Honoria Marable, Christina Hendricks dans le rôle de Mme St. George, Josh Dylan dans le rôle de Lord Richard Marable, Guy Remmers dans le rôle de Theo, Duc de Tintagel, Matthew Broome dans le rôle de Guy Thwarte et Barney Fishwick dans le rôle de Lord James Seadown.

A noter que bande-originale de The Buccaneers sera composée de chansons de Taylor Swift et Olivia Rodrigo. La série est d’ailleurs produite par The Forge Entertainment avec Katherine Jakeways, Susanna White et Beth Willis en productrices exécutives.