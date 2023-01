Apple travaillerait sur un casque de réalité mixte plus abordable

Apple réfléchirait à un casque de réalité mixte plus abordable. Deux projets de casque qui feraient disparaître le projet de lunettes de réalité augmentée.

Selon des articles de Bloomberg et The Information, Apple travaillerait déjà sur une version plus abordable de son casque de réalité mixte qui n’a pas encore été officialisé. Selon de précédents rapports, ce dernier pourrait coûter environ 3 000 $, le double du tarif demandé pour le casque Meta Quest Pro lancé l’année dernière. Les ingénieurs d’Apple travailleraient sur un casque plus accessible en termes de prix, plus proche de celui de Meta et réfléchirait aux manières d’y parvenir, notamment en utilisant des composants moins onéreux.

Apple réfléchirait à un casque de réalité mixte plus abordable

Si l’appareil haut de gamme devrait être doté d’écrans internes 4K, la version abordable opterait pour une résolution plus basse. Les ingénieurs de la marque à la pomme envisagent aussi d’utiliser moins de caméras et des processeurs moins performants, ce qui pourrait éliminer le besoin de ventilateurs internes. Apple pourrait aussi demander aux utilisateurs d’ajuster manuellement le champ de vision sur ce casque plutôt que de l’équiper d’un moteur pour le faire automatiquement.

La puce sans fil maison H2 qui permettrait une meilleure compatibilité avec les AirPods pourrait aussi ne pas être de la partie. Un rapport de Bloomberg publiée il y a quelques jours affirmait par ailleurs que le géant de la tech développait actuellement sa propre puce Bluetooth et Wi-Fi pour remplacer celles de Broadcom à l’orée 2025. The Information avance aussi qu’Apple pourrait choisir d’utiliser cette puce maison pour empêcher une société tierce d’impacter le tarif de l’appareil.

Deux projets de casque qui feraient disparaître le projet de lunettes de réalité augmentée

Le développement de ce casque de réalité mixte plus abordable n’en est qu’à ses débuts, selon les sources, et Apple n’a pas encore mis au point de prototype. Selon Bloomberg, cependant, la majorité des 1 000 employés du Technology Development Group travailleraient sur les deux casques et la firme de Cupertino pourrait le commercialiser l’année prochaine ou en 2025. Conséquence directe de cette stratégie à deux appareils, Apple aurait mis en pause son projet de lunettes de réalité augmentée. La vision originale de l’entreprise était de créer de telles lunettes pour venir, un jour, remplacer l’iPhone. Nul ne sait aujourd’hui si ces lunettes verront le jour.

En ce qui concerne le casque de réalité mixte haut de gamme d’Apple, Bloomberg avait déjà affirmé que l’entreprise avait l’intention de l’officialiser ce printemps, avant la WWDC en juin.