Apple subit la flambée des coûts de la mémoire

Apple prépare bien des hausses de prix. Tim Cook les juge inévitables, sur fond d'explosion des coûts de la mémoire et du stockage.

Tim Cook confirme que la hausse des prix des produits Apple est inévitable, en raison de tensions fortes sur la mémoire (DRAM et stockage).

Apple ne donne ni calendrier ni ampleur, mais des indices existent déjà, comme la hausse implicite du prix du Mac mini.

Les prochains iPhone pourraient aussi être touchés, Apple cherchant surtout à sécuriser ses approvisionnements sans produire sa propre mémoire.

La note risque de grimper chez Apple, et cette fois le flou ne tient plus très longtemps. Si les produits de la marque doivent coûter plus cher, c’est d’abord à cause d’un composant très précis, la mémoire, dont les tarifs explosent sous la pression des serveurs dédiés à l’IA. Même pour Apple, ça commence à coincer sérieusement.

La mémoire plombe la facture

Interrogé par le Wall Street Journal, Tim Cook a confirmé que les hausses de prix étaient inévitables. Il explique qu’Apple essaie d’amortir autant que possible les augmentations imposées à la marque, et qu’elle a tenté de protéger ses clients jusque-là. Mais, selon lui, la situation n’est plus tenable.

Le vrai nœud du problème, c’est la DRAM et plus largement le stockage. Tim Cook pointe un marché où l’offre baisse au moment même où les consommateurs veulent toujours des appareils, pendant que les fabricants de mémoire répercutent de très grosses hausses. Il résume ça assez sèchement avec cette formule, traduite en français, « Les hausses de prix sont malheureusement inévitables ». Pas franchement le genre de phrase qu’on balance pour préparer une mini-retouche.

Aucune date, mais des signaux très clairs

Ce qu’Apple ne dit pas encore, c’est quand, sur quels appareils, et de combien. Rien de précis sur le calendrier. Rien non plus sur l’ampleur.

Mais il y a déjà un précédent. Le Mac mini M4 à 256 Go, vendu environ 513 euros, a disparu. Résultat, l’entrée de gamme commence désormais au modèle 512 Go à environ 685 euros. Techniquement, on peut discuter du positionnement. Dans les faits, le ticket d’entrée a déjà bougé.

Les prochains iPhone sont dans le viseur

Du coup, septembre revient logiquement dans les spéculations. La sortie de l’iPhone 18 Pro et d’un iPhone Ultra pliable pourrait coïncider avec ces hausses. Les versions Pro et Pro Max sont attendues avec au moins 12 Go de RAM, et quand le prix de la RAM grimpe aussi fort, difficile d’imaginer que ça reste neutre sur la facture.

Il existe bien une rumeur sur un iPhone 18 standard qui limiterait sa mémoire pour contenir les coûts. Pour les modèles Pro, ça paraît beaucoup moins crédible. Apple a déjà confirmé que 12 Go de mémoire sont nécessaires pour profiter de toutes les nouvelles fonctions de Siri AI et d’Apple Intelligence. Sortir un Pro incapable d’y accéder complètement, ce serait un peu se tirer dans le pied.

Apple veut sécuriser l’approvisionnement, pas fabriquer sa RAM

Ce qui est intéressant, c’est la réponse choisie par Apple. Tim Cook dit que le groupe est prêt à mobiliser ses réserves de cash pour soutenir l’approvisionnement en mémoire. Il reconnaît aussi qu’il faut plus de capacité de production, quitte à assouplir certaines restrictions autour de fournisseurs chinois de RAM.

En revanche, pas question de construire ses propres usines. Tim Cook l’assume avec une phrase très simple : « Nous ne pouvons pas tout faire », avant d’ajouter : « Nous savons ce que nous faisons bien ». Quand une boîte avec la puissance d’achat d’Apple se fait elle aussi rattraper par la pénurie, c’est que le marché est vraiment sous tension. Et ça, vous allez le sentir sur l’étiquette.