Apple Sports propose des scores en temps réel sur l’écran de verrouillage de votre iPhone

La nouvelle application va même afficher en direct les cotes de paris en plein écran.

Tl;dr Apple lance une nouvelle application : Sports.

L’application offre des statistiques en temps réel pour plusieurs ligues.

Elle intégrera également les cotes de paris en direct.

L’application est disponible en anglais, français et espagnol.

Apple se lance dans le sport

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement de Sports, une application pour iPhone offrant des statistiques en temps réel pour plusieurs ligues majeures. Une fois installée, les utilisateurs peuvent sélectionner leur équipe préférée et bénéficier d’un trésor de données directement sur leur écran de verrouillage quand leur équipe joue.

Un outil polyvalent et pratique

Disponible gratuitement dès aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, l’application prend en charge actuellement le basketball, le hockey et le soccer. Apple a précisé que d’autres sports, dont le baseball et le football américain, seront disponibles pour leurs saisons à venir.

L’application offre également l’option de désactiver la fonctionnalité des cotes de paris en direct dans les paramètres, ce qui pourrait se révéler utile pour certains utilisateurs.

Une solution pour les fans de sports

Pourquoi s’intéresser à cette application ? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas regarder votre équipe préférée jouer en direct. Que vous ayez un autre engagement, que le match ne soit pas télévisé, ou que vous ne supportiez plus de regarder votre équipe à cause de sa mauvaise performance, “Sports” est une solution.

Au-delà des services qu’elle propose pour les fans de sports, l’application Sports d’Apple offre aussi une manière “simple et rapide de rester à jour sur les équipes et les ligues qu’ils aiment”. Elle synchronisera également les préférences sportives déjà enregistrées dans les applications Apple TV ou Apple News.