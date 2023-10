Apple iCloud.com devient bien plus personnalisable. Tout est widget, et les widgets sont plus bien plus fonctionnels.

Apple semble vraiment vouloir faire de son site iCloud.com un site utilisable au quotidien. Ce qui est une très bonne chose. L’année dernière, la firme de Cupertino repensait totalement la page iCloud.com, qui est essentiellement un contenant pour tout ce que vous avez dans votre iCloud, pour que celle-ci soit plus personnalisable et plus simple à utiliser.

Aujourd’hui, la marque à la pomme va plus loin encore. Toutes les applications principales sur iCloud.com ont été améliorées, avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l’app Photos peut désormais vous montrer vos Souvenirs, puisés directement dans vos photos, ainsi que diaporamas plein écran des photos que vous sélectionnez. Notes offre la possibilité de réaliser des liens vers d’autres notes et de partager des dossiers ; la recherche dans l’app a aussi été améliorée. Et Mail vous permet de créer une adresse email en @icloud.com depuis le web, avec la possibilité d’annuler un message envoyé.

Tout est widget, et les widgets sont plus bien plus fonctionnels

De manière plus générale, tous les widgets d’apps sur iCloud.com sont désormais plus fonctionnels, permettant de supprimer un email, télécharger un document ou visualiser un aperçu d’une photo dans Drive directement depuis la page d’accueil. Celles et ceux qui veulent utiliser iCloud.com sur leur ordinateur plus fréquemment devraient aussi apprécier cette nouveauté : les notifications. Si vous les activez, iCloud vous informera de nouveaux emails et autres événements de votre calendrier directement dans votre navigateur.

Apple a aussi récemment introduit de nouvelles offres iCloud+ : 6 To pour 29,99 $ par mois et 12 To pour 59,99 $ par mois. Avec tous ces changements, iCloud.com est devenu un outil très utile et complet pour gérer les données que vous avez sur iCloud.