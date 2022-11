Apple iCloud se refait une beauté sur le web

Apple lance une nouvelle interface web pour iCloud, bien plus efficace et hautement personnalisable.

iCloud est accessible sur le web directement depuis un certain temps maintenant, mais c’est davantage une solution de secours qu’autre chose tant son interface pouvait laisser à désirer. Aujourd’hui, vous avez une raison, peut-être, d’y revenir. En effet, la firme de Cupertino vient d’introduire un nouveau client web iCloud, en bêta, avec davantage d’informations accessibles d’un seul regard et une organisation personnalisable des éléments pour mieux convenir à vos besoins. Il est aussi plus facile de passer d’une app à l’autre grâce aux launchers sur la page d’accueil et la barre de menu et vous pouvez facilement démarrer une tâche (comme écrire un email ou ajouter un événement dans le calendrier).

Apple lance une nouvelle interface web pour iCloud

Cette nouvelle version vient aussi améliorer l’accès à des fonctionnalités iCloud+ comme les noms de domaines email personnalisés et Masquer Mon Adresse e-mail. Et si vous paniquez à l’idée de perdre des données, un outil “Récupération de données” vous aidera à récupérer vos marque-pages, calendriers, contacts et autres fichiers iCloud Drive supprimés dans les 30 derniers jours. iCloud Drive excepté, vous pouvez restaurer à des moments spécifiques. Certaines fonctionnalités doivent être contrôlées via un appareil Apple, comme Family Sharing, HomeKit Secure Video et Private Relay.

Bien plus efficace et hautement personnalisable

Apple n’a pas précisé quand cette nouvelle interface web d’iCloud devait quitter la phase de bêta. Nous avons contacté l’entreprise sur le sujet et nous vous ferons savoir si elle répond. Quoi qu’il en soit, la marque à la pomme présente cette version comme une véritable amélioration pour les clients pour qui le seul appareil Apple peut être un iPhone. Il devient alors plus facile d’accéder au contenu et de gérer ses services iCloud via le navigateur d’un PC Windows.

Ce redesign ne suffira pas, évidemment, à persuader les utilisateurs Android à passer sur l’écosystème Apple, et les apps web individuelles n’ont pas beaucoup changé. La bêta peut cependant vous encourager à rester dans l’écosystème de la marque à la pomme. Combiné avec l’accès web à des services comme Music et TV+, cela montre aussi qu’Apple souhaite courtiser les utilisateurs qui ne peuvent (ou ne veulent) lancer les apps dédiées sur les plateformes de leur choix.