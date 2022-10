Apple augmente les tarifs de ses abonnements Music, TV+ et One aux États-Unis

Apple augmente les tarifs de ses services Music et TV+. Logiquement, le pack One voit lui aussi son prix augmenter.

Apple profite du lancement de ses nouvelles mises à jour logicielles pour augmenter certains tarifs. Comme 9to5Mac le rapporte, la firme de Cupertino a augmenté les prix de ses abonnements Apple Music et Apple TV+ aux États-Unis. Music coûte désormais 11 $ par mois pour l’offre individuelle (contre 10 $ auparavant) ou 109 $ à l’année. L’offre Famille est à 17 $ par mois au lieu de 15 $. TV+ enregistre une plus grosse augmentation, son prix passant de 5 à 7 $ mensuel ou de 50 à 69 $ annuel.

Logiquement, Apple a aussi augmenté les prix de son pack One. Il faut désormais débourser 17 $ par mois pour une offre individuelle contre 15 $ précédemment. Les membres d’une famille devront débourser 23 $ au lieu de 20 $ et les clients Premier doivent s’acquitter de 33 $ par mois là où ils ne payaient que 30 $.

Dans un communiqué transmis à 9to5Mac, un porte-parole de la marque à la pomme impute ces augmentations aux coûts des licences. Les offres les plus onéreuses permettent aux artistes et paroliers de “gagner davantage” sur le streaming musical, selon Apple. L’augmentation de TV+ reflète aussi la taille du service, selon le porte-parole. L’offre vidéo n’avait “que quelques séries et films” lorsqu’elle a été lancée il y a trois ans, le catalogue est aujourd’hui bien plus conséquent.

Si vous avez plusieurs abonnements, c’est une nouvelle qui ne vous réjouira évidemment pas. Spotify demande toujours 10 $ par mois pour son offre standard et 16 $ pour le compte famille. Vous n’aurez pas de qualité lossless ou d’audio spatial, mais c’est une offre plus intéressante si la question du prix vous importe. La question est plus délicate avec les services vidéo. L’augmentation de tarif fait toujours d’Apple TV+ une offre plus abordable que Amazon Prime Video et Netflix sans publicité (particulièrement si vous voulez la 4K HDR) et les services plus spécialisés comme Disney+ et Hulu verront leurs tarifs revus à la hausse en décembre. Finalement, vous devez décider si le catalogue des exclusivités vaut la peine.

L’augmentation du prix du pack One est peut-être plus facile à avaler. Il est difficile de trouver de tels packs regroupant musique, vidéo, stockage cloud et d’autres services, a fortiori si vous cherchez quelque chose qui fonctionne avec l’écosystème Apple. Et que vous l’aimiez ou non, vous ne trouverez aucune alternative incluant des apps fitness ou des abonnements aux magazines.

Faut-il se préparer à une augmentation similaire en France ? L’avenir nous le dira.