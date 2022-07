Apple et Jony Ive prennent aujourd’hui des directions bien différentes

Apple et Jony Ive se séparent. Le contrat qui liait sa société de design à la marque à la pomme ne sera pas reconduit.

Apple et Jony Ive se séparent – et cette fois, selon The New York Times, c’est pour de vrai, si l’on peut dire -. Jony Ive avait quitté la firme de Cupertino en 2019 après deux décennies passées au service de la marque à la pomme et avait créé sa propre société baptisée LoveFrom, laquelle comptait Apple comme premier et principal client. Le quotidien américain explique aujourd’hui que les deux parties ont décidé de ne pas prolonger leur contrat et de cesser de travailler ensemble pour la toute première fois depuis les années 1990.

Jony Ive était un proche collaborateur de Steve Jobs, on lui doit notamment le design des vieux ordinateurs Mac en plastique translucide, très colorés. Il avait aussi aidé à dessiner l’iPod, ses écouteurs blancs, l’iPhone, l’iPad et même l’Apple Watch. Jony Ive aurait même donné des idées pour le très attendu casque de réalité mixte d’Apple. En 2015, il fut nommé premier Chief Design Officer d’Apple, bien que son rôle ait beaucoup évolué au fil des ans. Les rapports qui ont été publiés après le départ de Jony Ive affirmaient qu’il se sentait “démoralisé” par le manque d’intérêt de Tim Cook pour le design et la décision du PDG de se concentrer sur les logiciels et les services. D’après ce dernier, ces rapports étaient totalement “absurdes”.

The Times déclarait que le contrat pluriannuel de LoveFrom avec Apple était estimé à 100 millions de dollars et empêchait l’entreprise d’accepter tout nouveau projet que le géant de la tech pourrait estimer faire concurrence à ses produits. Jony Ive voulait avoir la liberté d’accepter de nouveaux clients sans demander la permission à Apple. Dans le même temps, des cadres de l’entreprise auraient aussi remis en question les sommes versées par Apple à Jony Ive et certains employés n’avaient pas hésité à quitter la marque à la pomme pour rejoindre sa société de design.

À l’époque, lorsque Jony Ive avait quitté Apple et que LoveFrom signait son contrat avec la firme de Cupertino, Tim Cook déclarait être “impatient de travailler avec Jony sur le long terme”. Cela signifie-t-il que les deux pourraient retravailler ensemble ? À voir.