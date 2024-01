Apple dévoile une bande-annonce mystérieuse pour sa nouvelle série de science-fiction, Constellation

Noomi Rapace est la vedette de cette nouvelle série qui arrive le 21 février.

Constellation : Un voyage dans l’inconnu

La firme à la pomme nous dévoile la bande-annonce de “Constellation“, sa nouvelle série de science-fiction mystérieuse. Ce nouveau récit nous transporte en orbite autour de l’actrice Noomi Rapace, enfilant ici le costume d’une astronaute revenue sur Terre à la suite d’un atterrissage d’urgence.

Des indices vers un multivers

La nature de cet univers est cependant encore floue. Les indices laissent entrevoir la possibilité d’une intrigue multiverse, faisant écho aux théories de faux souvenirs telles que l’Effet Mandela. L’intelligence extraterrestre pourrait également faire partie de ces événements mystérieux, que ce soit comme manipulateur de l’héroïne ou carrément comme manifestation de celle-ci. Ce qui est certain, c’est que la première diffusion est prévue pour le 21 février avec trois épisodes, suivis chaque mercredi de nouveaux chapitres.

Une équipe prestigieuse derrière la caméra

Aux côtés de Rapace, on trouve une distribution de renom comprenant des acteurs comme Jonathan Banks de Breaking Bad, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett et Barbara Sukowa. Aux commandes de ce voyage spatial, nous avons Peter Harness, scénariste de nombreux épisodes de Doctor Who, et Michelle MacLaren, réalisatrice reconnue dans la sphère des séries de genre, ayant dirigé des épisodes de Game of Thrones, Breaking Bad, Westworld et les X-Files.

Apple TV+ : l’incontournable de la SF

Apple TV+ semble avoir trouvé son créneau dans le domaine de la science-fiction. Avec des séries comme For All Mankind, Monarch: le Legacy of Monsters, Silo et Invasion, la plateforme de streaming s’impose comme une source fiable pour les amateurs de SF. En ajoutant à cela des séries à succès comme Severance, une adaptation de la série de livres Foundation d’Isaac Asimov, et plusieurs autres dont Hello Tomorrow, Extrapolations, Dr. Brain et See, Apple a clairement une passion pour la SC.