Apple autorise les développeurs à lier les paiements tiers dans les directives de l’App Store aux États-Unis

Apple persiste à vouloir prélever une commission sur les achats qui ne sont pas effectués via son magasin.

Tl;dr Apple assouplit une règle controversée de l’App Store.

Les développeurs américains pourront désormais rediriger les utilisateurs vers des sites externes pour les achats intégrés.

La validation par Apple est nécessaire pour profiter de cette nouvelle règle.

Apple conserve un contrôle strict des paiements et les développeurs doivent toujours payer une commission sur les achats.

Une règle controversée de l’App Store assouplit par Apple

Dans une démarche qui vise à décrire comment le géant technologique Apple est en train d’évoluer dans son approche du commerce en ligne, la société a récemment décidé d’assouplir une règle clé de l’App Store qui a longtemps été une source de frustration pour les développeurs.

Développeurs libres de rediriger les utilisateurs vers des sites externes

Selon les nouvelles directives mises à jour de l’entreprise, les développeurs basés aux États-Unis sont désormais en mesure de rediriger les utilisateurs vers des sites Web externes afin de réaliser des achats intégrés. Cette décision intervient peu après que la Cour Suprême des États-Unis a rejeté une demande de réexamen d’un verdict de cour inférieure obligeant Apple à permettre aux développeurs de rediriger les clients vers des méthodes de paiement alternatives.

Approbation d’Apple pour profiter de la nouvelle règle

Cependant, “la pomme” ne compte pas abandonner entièrement le contrôle. Selon une page d’assistance, les développeurs devront obtenir l’approbation d’Apple avant de pouvoir tirer parti de la nouvelle règle. Les créateurs d’applications ne seront autorisés à informer les utilisateurs des méthodes de paiement alternatives que de manière spécifique. Par exemple, les directives de la société stipulent que les liens ne peuvent être affichés dans une application qu’une seule fois, et seulement à un emplacement dédié.

Commission pour Apple même pour les achats effectués en dehors de l’App Store

De plus, Apple exige officiellement que les développeurs lui versent une commission pour les achats effectués en dehors de l’App Store. Cette commission est fixée à 12 % pour les développeurs participant à son programme destiné aux petites entreprises, et à 27 % pour les développeurs de plus grande taille.