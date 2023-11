Apple Arcade accueille de nouveaux jeux mobiles. Le service de jeux par abonnement fait le plein de nouveautés jusqu'au 5 décembre. Parfait pour les fêtes de fin d'année. Présentation.

Apple Arcade n’est pas aussi abordable qu’il a pu l’être, mais la firme de Cupertino ne néglige pas son service de jeux vidéo. C’est même plutôt le contraire. Le géant continue d’ajouter de nouveaux jeux chaque mois. Jusqu’au 5 décembre, ce sont pas moins de huit nouveaux titres qui feront leur apparition. Et en plus de ces nouveaux jeux, des jeux existants auront droit à de nouvelles mises à jour. Hello Kitty Island Adventure, NBA 2K24 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch, Cut the Rope 3, Samba de Amigo: Party-To-Go, Japanese Rural Life Adventure et The Oregon Trail recevront tous du nouveau contenu avant la fin de l’année.

Knotwords+, le 3 novembre

Depuis le 3 novembre, les abonnés peuvent profiter du jeu de Zach Gage, à qui l’on doit notamment Card of Darkness, Good Sudoku+ et Flipflop Solitaire+. Dans ce jeu de réflexion, vous déplacez des lettres sur le plateau pour qu’un mot apparaisse dans toutes les directions disponibles. C’est un peu comme un Scrabble inversé.

Football Manager 2024 Touch est le dernier opus en date de la licence Football Manager, qui vous permet de mener une équipe de football à la victoire. Ici, vous ne contrôlez pas les joueurs pendant les matches, vous gérez le club et la stratégie pendant les matches.

Apple indique que cette version dispose d’un mode “entraînement amélioré”, un Set Piece Creator revu et de nouveaux “Principes de Direction” pour poser votre patte dans le jeu, ainsi qu’une nouvelle interface pour les iPhone, pour naviguer plus facilement sur les petits écrans.

Downwell+, le 17 novembre

Downwell est un très bon jeu de plateforme sorti en 2015 qui vous fait tomber sans fin, vous demandant de détruire obstacles et ennemis avec vos Gunboots. Le jeu a été revisité pour les appareils tactiles, d’où Downwell+. Que vous ayez joué ou non à l’original, vous pouvez l’essayer sur Apple Arcade.

Delicious – Miracle of Life+, le 24 novembre

Delicious – Miracle of Life+ est un jeu de cooking très intéressant. Il y a toujours la composante de la préparation de plats dans un temps imparti, mais vous incarnez une femme enceinte, Emily, et sa famille. Il y a aussi une vraie histoire, et vous allez même mettre sur pied une chambre d’enfant complète.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, le 5 décembre

Disney Dreamlight Valley arrive sur Apple Arcade dans une Arcade Edition. C’est un jeu de simulation dans l’univers Disney/Pixar, ce qui signifie que vous croiserez des personnages comme WALL•E, Belle, Dingo et autres. Le jeu se déroule dans Dreamlight Valley. L’Arcade Edition propose aussi une nouvelle histoire que l’on ne retrouve pas dans le jeu original.

Sonic Dream Team, le 5 décembre

Sonic Dream Team est un nouveau jeu de plateforme 3D de Sega qui vous fait incarner Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge, rien que ça ! Vous essaierez d’empêcher Doctor Eggman, qui est à la poursuite de La Rêverie, un appareil qui peut matérialiser les rêves dans la vraie vie. Le jeu existe sur consoles, il sera disponible sur Apple Arcade le 5 décembre.

Puzzle & Dragons Story, le 5 décembre

Apple présente ce jeu comme la combinaison d’un jeu de match-three avec le gameplay d’un RPG et des créatures à collectionner. En combinant des orbes, vous réalisez des combos pour attaquer les ennemis et traverser des donjons. Sur votre chemin, vous récupèrerez des items des ennemis vaincus pour améliorer votre équipe.

Turmoil+, le 5 décembre

Dans Turmoil+, vous travaillez dans le pétrole, tentant de faire mieux que la concurrence, à trouver des réserves et générer un maximum de profit. Vous rencontrerez des personnages, améliorerez vos équipements, le tout via des niveaux générés en procédural.