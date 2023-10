Ces quatre jeux sont désormais disponibles sur Apple Arcade. Culture générale, puzzles, sport, il y en a pour tous les goûts.

En termes de valeur, il est difficile de faire mieux qu’Apple Arcade. Le service coûte 4,99 € par mois, après un mois d’essai gratuit, ou est inclus dans l’abonnement Apple One. Si vous avez acheté un appareil Apple récemment, comme l’iPhone 15, vous avez aussi trois mois d’Apple Arcade gratuit. Mais que vous profitiez de votre essai gratuit ou que vous payiez votre abonnement, le mois d’octobre a permis d’enrichir l’offre de quatre titres très intéressants.

Tout d’abord, il y a Jeopardy! World Tour+ qui, comme son nom l’indique, est un jeu autour de l’émission de culture générale Jeopardy!. Cette version propose “des milliers de catégories”, selon Apple, vous ne devriez donc pas tomber plusieurs fois sur la même question avant très longtemps. Et si cela devait être le cas, au moins pourrez-vous impressionner vos amis avec vos connaissances.

Deuxième titre à rejoindre le catalogue, Cut the Rope 3, le dernier opus en date de la licence Cut the Rope. Apple a clairement mis l’accent sur l’élément aventure de ce jeu, avec le héros On Nom et son acolyte Nibble Nom, en pleine exploration du monde, à la découverte de nouvelles espèces de Nommies. Apple reste plutôt vague autour de ce titre, mais vous devrez faire votre chemin en faisant fonctionner vos méninges.

Culture générale, puzzles, sport, il y en a pour tous les goûts

Ensuite, il y a Crossword Jam+. Apple présente ce jeu comme un titre relaxant : vous balayez des lettres pour former des mots et résoudre des énigmes, le tout par-dessus des arrière-plans naturels. Le genre de jeu que certains apprécieront après une longue journée de travail ou sur le trajet de retour à la maison.

Enfin, et c’est peut-être le titre le plus intéressant de cette sélection d’octobre, NBA 2K24 Arcade Edition, disponible depuis peu. Vous pouvez jouer un champion de NBA dans le mode Carrière, gagner des fans et des soutiens. Vous pouvez évidemment personnaliser votre joueur avec tout un tas d’items comme les chaussures, accessoires, vêtements et tatouages. Vous pouvez jouer contre des joueurs IA, monter une équipe de joueurs ou jouer des matches de la vraie saison NBA. Par ailleurs, il est possible de personnaliser votre terrain de basketball et inviter des amis pour le voir.

Comme à l’accoutumée, vous pouvez jouer à tous les titres Apple Original sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les jeux étiquetés “App Store Greats” ne sont jouables sur sur iPhone et iPad.