Apex Legends va enfin avoir droit à la progression cross-platform. Une fonctionnalité attendue depuis plusieurs années par les joueurs.

Respawn Entertainment introduit une fonctionnalité très attendue à Apex Legends, la progression cross-platform. Lorsque la nouvelle saison démarrera le 31 octobre, les joueurs verront un message expliquant comment cela fonctionne. EA prévoit un déploiement progressif pour éviter une surcharge de ses systèmes.

Le profil ayant le compte le plus élevé sera le compte principal. Vous conserverez ce niveau et (avec certaines exceptions) tous les cosmétiques, succès et badges des autres profils qui sont liés au même ID EA seront fusionnés dans le compte principal. Un ID EA est nécessaire pour jouer à Apex Legends sur n’importe quelle plateforme.

La fusion des comptes pour la progression cross-platform est obligatoire, explique Respawn, mais cela signifie que celles et ceux qui jouent à ce titre de battle royale sur plusieurs plateformes auront accès à leurs items cosmétiques et à leur argent, peu importe la plateforme depuis laquelle ils jouent. Ils progresseront aussi sur le même battle pass, qu’ils jouent sur PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch. Respawn précise que rien ne changera pour celles et ceux qui ne jouent que sur une seule plateforme avec un seul profil. Cependant, vous n’aurez les statistiques que de votre compte principal.

Une fonctionnalité attendue depuis plusieurs années par les joueurs

La progression cross-platform aura mis le temps à arriver. Respawn y travaille depuis au moins 2020, année à laquelle le studio a activé le jeu cross-platform. Malheureusement, la progression cross-platform a été reportée à cause de hacks qui ont impacté Apex Legends et Titanfall.

Voilà qui devrait faire du lancement de cette nouvelle saison un événement à ne pas rater pour les fans du jeu. D’autant plus que, en ce qui concerne le contenu, Respawn a ce qu’il faut, avec le nouveau personnage Conduit, par exemple. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout cela !