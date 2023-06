Project Loki : “League of Legends à la rencontre d’Apex Legends et de Smash Bros”

Theorycraft Games dévoile Project Loki, une création originale qui s'inspire du MOBA de Riot Games, mais également du Battle Royale de Respawn Entertainment et du jeu de combat mâtiné de jeu de plateforme de HAL Laboratory en collaboration avec Sora.

Encore en phase de développement, Project Loki du studio indépendant américain Theorycraft Games est à la fois un jeu d’aventure en groupe, un bac à sable compétitif et une fabrique de moments forts. Au cours d’une session avec Project Loki, les joueurs constitueront une escouade de héros, surpasseront les autres équipes dans des batailles tentaculaires et fluides, courront aux confins d’un monde gigantesque dans le ciel et imagineront des stratégies folles dans un immense champ de bataille.

Joe Tung, PDG de Theorycraft Games, a déclaré :

Pour créer Project Loki, nous avons tiré parti de notre expérience collective en travaillant sur certains des plus grands jeux multijoueurs comme League of Legends, Valorant, Apex Legends et Overwatch, et nous avons travaillé dès le départ avec un groupe de playtesters acharnés. Maintenant, Project Loki a évolué vers quelque chose de frais et de différent de tout ce que nous avons joué jusqu’à présent, et nous sommes prêts à passer à l’étape suivante. Cela peut sembler tôt, mais nous sommes devenus indépendants pour prendre un grand élan au nom des joueurs ; pour ce faire, il faut les impliquer dès que possible, montrer notre travail et construire une communauté que nous écouterons à chaque étape du développement.

Project Loki se laisse approcher par les joueurs

Après avoir privilégié certaines personnalités de l’industrie vidéoludique, Theorycraft Games invite les utilisateurs intéressés à tester Project Loki en avant-première lors de son prochain playtest qui débute aujourd’hui et se termine demain. Les inscriptions sont disponibles ici. Fondé par certains des principaux développeurs à l’origine de titres tels que League of Legends, Valorant, Overwatch, Halo, Destiny et Apex Legends, Theorycraft Games se consacre à des jeux profonds qui méritent des milliers d’heures de jeu et à des expériences multijoueurs qui sont tout simplement meilleures avec des amis.