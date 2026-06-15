Anthropic retire Fable 5 et Mythos 5 après une interdiction américaine

Deux modèles d’Anthropic ont été coupés à l’international après des alertes de sécurité. Derrière, le nom d’Amazon revient avec insistance.

En bref Les États-Unis auraient interdit l’exportation de deux modèles d’IA d’Anthropic (Fable 5 et Mythos 5), entraînant leur retrait mondial pour des raisons de sécurité liées au risque de cyberattaques.

Amazon, investisseur d’Anthropic, aurait alerté les autorités après que ses chercheurs auraient exploité un des modèles de façon jugée potentiellement dangereuse.

L’affaire reste floue mais suggère un conflit entre gouvernement, entreprise et sécurité IA, avec des accusations de “jailbreak” et un possible refus d’Anthropic de modifier ou retirer le modèle.

Anthropic a récemment coupé l’accès mondial à Fable 5 et Mythos 5. Et plus on remonte le fil, plus Amazon apparaît au centre du dossier.

Deux modèles coupés net

Le point de départ, c’est donc cette décision très concrète. Selon le Wall Street Journal, le gouvernement américain a imposé une interdiction d’exportation visant Fable 5 et Mythos 5, ce qui a poussé Anthropic à interrompre leur accès dans le monde entier.

Ce n’est pas un simple bug ou une mise à jour planquée dans une note de version. Là, on parle d’une mesure liée à des préoccupations de sécurité, avec en toile de fond un scénario franchement sensible, l’obtention d’informations pouvant servir à des cyberattaques. Résultat, la coupure a une vraie portée politique, pas seulement technique.

Pourquoi Amazon se retrouve au milieu ?

D’après le Wall Street Journal, Andy Jassy, le patron d’Amazon, aurait alerté le secrétaire au Trésor Scott Bessent et d’autres responsables gouvernementaux. Le cœur du problème, selon ce récit, c’est que des chercheurs d’Amazon auraient utilisé Claude Fable 5 pour obtenir des informations exploitables dans des cyberattaques.

Ce détail change tout. Parce qu’Amazon n’est pas un observateur extérieur, c’est aussi un investisseur majeur dans Anthropic. Quand un partenaire aussi proche fait remonter ce genre d’inquiétudes, ça pèse lourd. Clairement, ce n’est pas le genre d’alerte qu’on classe au fond d’un tiroir.

Et le Wall Street Journal n’est pas seul. The Information et Reuters ont aussi rapporté qu’Amazon avait transmis des inquiétudes sur la sécurité des modèles d’Anthropic. Plusieurs sources, même direction. Le tableau devient difficile à ignorer.

La version officielle reste très verrouillée

Publicement, Amazon reste très prudent. Un porte-parole a expliqué au Wall Street Journal qu’il n’était pas rare que des gouvernements demandent l’avis du groupe sur de potentiels risques de sécurité, tout en ajoutant que l’entreprise ne partageait pas les détails de ces échanges. Bref, confirmation sans vraiment confirmer.

Le récit le plus frontal vient de David Sacks, ancien responsable IA de Donald Trump et désormais coprésident du conseil présidentiel des conseillers sur la science et la technologie. Il affirme qu’« un partenaire de confiance, hautement crédible, de Anthropic et du gouvernement américain […] a signalé [des informations sur] un jailbreak ».

Il ajoute aussi que l’administration a demandé à Dario Amodei, patron d’Anthropic, de corriger ce jailbreak ou de retirer le modèle, et que celui-ci a refusé. Si cette version est exacte, on n’est plus dans une simple alerte interne. On est dans un bras de fer entre sécurité, politique et IA. Mauvais combo.