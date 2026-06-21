Anthropic et la limite du contrôle étatique sur l’IA

La Maison-Blanche a forcé Anthropic à couper l’accès à ses modèles IA à l’étranger. Un bras de fer qui rappelle deux vieux ratés du cyber.

Le gouvernement américain tente de tester sa capacité à contrôler la diffusion de modèles d’IA avancés comme Anthropic, en limitant l’accès à ses systèmes jugés potentiellement dangereux.

Le conflit a été déclenché par des inquiétudes autour de partenariats et de failles de sécurité supposées dans des modèles comme Mythos et Fable 5, poussant Washington à imposer des restrictions rapides.

Le conflit montre une tension de fond : soit les États imposent un contrôle strict sur les IA, soit ces technologies circulent largement malgré les tentatives de régulation.

Les contrôles à l’export appliqués à l’IA viennent de passer du débat théorique au vrai mur. La Maison-Blanche a ordonné vendredi dernier à Anthropic de bloquer l’accès à ses modèles Fable et Mythos hors des États-Unis, mais aussi pour les ressortissants étrangers présents sur le sol américain. Une semaine plus tard, les deux modèles restent indisponibles pour tout le monde. Et ça dépasse largement le cas Anthropic.

Un crash-test grandeur nature pour l’IA

Ce bras de fer est le premier vrai test d’une question simple, mais lourde. Est-ce que le gouvernement américain peut contenir une IA de pointe comme il a essayé de contenir, avant, le chiffrement ou les logiciels espions ? Si la réponse est oui, les autres labos devront sans doute bâtir leurs offres internationales autour de cette règle. Si la réponse est non, on aura surtout assisté à un coup de frein brutal, pas à une doctrine solide.

Depuis avril 2026, Anthropic vendait Mythos comme une machine cyber capable de faire beaucoup de dégâts si elle circulait trop largement. Résultat, seuls environ 150 entreprises et organismes publics triés sur le volet y avaient accès. L’idée affichée était d’aider les défenseurs à sécuriser leurs services avant que les acteurs malveillants n’atteignent ce niveau.

Pourquoi Mythos a fait paniquer Washington ?

Deux épisodes auraient mis le feu aux poudres. D’abord, Anthropic a ouvert l’accès à Mythos à un opérateur télécom sud-coréen via son programme partenaires limité. Des responsables américains se sont alarmés, soupçonnant cette société, largement présentée comme SK Telecom, d’avoir des liens avec la Chine. L’entreprise a nié tout lien de ce type.

Ensuite, Andy Jassy, patron d’Amazon, aurait alerté l’administration après que des chercheurs d’Amazon ont trouvé un moyen de contourner les garde-fous de Fable 5. Anthropic conteste le terme de jailbreak et parle d’un problème ciblé, déjà corrigé, pas d’un effondrement global de la sécurité. Mais le Department of Commerce a quand même dégainé sa directive, et Anthropic aurait eu environ 90 minutes pour restreindre l’accès. Ambiance.

Le précédent PGP, ou la guerre déjà perdue

Ce qui frappe, c’est que le scénario n’a rien de neuf. Dans les années 1990, les États-Unis ont tenté de freiner PGP, un logiciel de chiffrement conçu pour rendre des données illisibles pendant leur transit sur internet. Les autorités y voyaient une menace pour leurs capacités de surveillance.

Le créateur de PGP, Phil Zimmermann, a alors subi une enquête pénale pour possible violation des règles d’exportation d’armes. Sa réponse est restée célèbre, il a publié le code source sous forme de livre imprimé, en plein cœur des Crypto Wars. L’enquête a fini par être abandonnée, ouvrant la voie au chiffrement de bout en bout utilisé aujourd’hui par des milliards de personnes sur Signal et WhatsApp. Pas mal comme boomerang.

Les logiciels espions racontent la même histoire

Dans les années 2010, après la découverte de spyware occidental utilisé contre des dissidents au Moyen-Orient, plusieurs gouvernements ont élargi l’Arrangement de Wassenaar pour encadrer les outils de surveillance et de piratage. Sur le papier, les éditeurs de spyware devaient obtenir des licences d’exportation. En pratique, le dispositif a vite montré ses limites.

Déjà, certains pays clés n’en font pas partie, comme Israël. Ensuite, chaque État applique l’accord à sa façon. L’Italie, par exemple, a longtemps laissé Hacking Team exporter ses outils malgré ses ventes à des régimes répressifs. Plus largement, l’Europe a souvent traîné sur le sujet, tandis que des groupes comme Intellexa ont déplacé leurs opérations vers des pays plus souples, parfois avec l’idée de viser l’Arabie saoudite. Il y a eu un succès, quand même, avec la fermeture de FinFisher en 2022 après une enquête allemande sur des ventes présumées à la Turquie sans licence.

Ce que le bras de fer peut changer pour tout le marché

À l’heure où le dossier est écrit, l’impasse entre Anthropic et l’administration Trump tient toujours. Soit Washington recule pour éviter de plomber la compétitivité mondiale de ses entreprises IA, ce qui reviendrait à admettre que d’autres labos, notamment en Chine, finiront par atteindre des capacités comparables. Soit les sociétés américaines devront obtenir un feu vert de l’État avant de servir des clients étrangers. Et là, ce n’est plus un simple incident. C’est un mode d’emploi.