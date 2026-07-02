Washington desserre le verrou sur les modèles IA d’Anthropic

Les États-Unis lèvent une barrière qui bloquait les modèles IA d’Anthropic à l’étranger. Un revirement lourd de sens pour toute l’industrie.

En bref Anthropic rétablit l’accès à Mythos et Fable après une coupure liée aux règles d’export.

Les restrictions américaines et la politique de contrôle des modèles IA, sous l’administration de Donald Trump, ont déclenché le blocage.

La décision reflète la course mondiale à l’IA, avec OpenAI et d’autres acteurs en forte concurrence.

Le feuilleton a assez duré. Les modèles IA les plus avancés d’Anthropic, Mythos et Fable, vont revenir à l’international après un recul de Washington. Et pour toute l’industrie, le message est limpide, la politique peut encore couper une release en plein vol.

Un verrou saute et l’accès revient

Anthropic a indiqué qu’il commencerait à rétablir l’accès à ses modèles dès le mercredi 1er juillet. Jusqu’ici, l’entreprise devait obtenir une licence avant toute exportation de Mythos et Fable, une contrainte qui revenait, dans les faits, à fermer la porte aux utilisateurs étrangers.

Le problème, c’est que respecter cette règle à grande échelle était ingérable. Résultat, l’accès public a été coupé net. Pour des modèles vus comme parmi les plus solides sortis à ce jour, ça faisait franchement désordre.

Une restriction déjà bancale

Retour au 12 juin 2026. Le gouvernement américain avait ajouté ces produits à sa liste des technologies soumises à restriction à l’export. Sans approbation spéciale, impossible de les rendre accessibles à des ressortissants étrangers.

Sur le papier, l’argument était la sécurité. Dans les faits, pas mal de spécialistes de la cybersécurité ont tiqué, parce qu’Anthropic s’était déjà engagé publiquement, bien avant cette règle, à surveiller les risques, signaler les abus et encadrer les sorties de ses modèles.

Du coup, beaucoup y ont surtout vu un levier politique. L’idée d’une vraie rustine de sécurité convainquait moins que celle d’un rapport de force avec une entreprise dont certains dirigeants avaient critiqué l’usage possible de cette technologie par le gouvernement et par les adversaires politiques de Donald Trump.

Le vrai nerf de la guerre, la compétition mondiale

Il y a aussi une raison très terre à terre à ce revirement, la course mondiale à l’IA. Mythos avait d’abord été confié à un petit groupe d’organisations à partir d’avril, justement parce que ses capacités à repérer et exploiter des failles logicielles inquiétaient. Puis Fable est arrivé en juin avec des garde-fous de sécurité supplémentaires.

Mais pendant ce temps, des groupes asiatiques commençaient à montrer leurs muscles avec des modèles qui se rapprochent du niveau de Mythos, notamment Tulonfeng et Fugu. Bloquer son propre camp quand la concurrence accélère, clairement, ce n’est pas le move le plus inspiré.

Des règles floues qui inquiètent tout le secteur

Après plusieurs semaines de discussions, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a expliqué qu’Anthropic avait accepté de détecter de façon proactive les risques de sécurité, de travailler avec le gouvernement américain sur des protocoles, des standards et les futures sorties de Mythos, Fable et d’autres modèles, puis d’informer les autorités en cas d’activité malveillante.

Ce flou ne touche pas qu’Anthropic. La semaine dernière, Howard Lutnick avait déjà autorisé Mythos pour une poignée de clients validés par la Maison-Blanche. Les derniers modèles d’OpenAI, eux aussi, ont été ouverts à des organisations approuvées par l’équipe de Trump, pas au grand public.

Et c’est bien le fond du sujet. L’administration Trump envoie des signaux contradictoires sur les sorties de modèles, au point de laisser tout le secteur dans le brouillard. Même le décret signé en juin, qui laissait entendre une volonté de revoir les modèles avant publication, a été attaqué par des analystes influents comme Dean W. Ball. Pour un marché qui avance à la vitesse d’un patch day, ce genre d’impro coûte cher.