Annonce importante pour Triple Frontier 2, 4 ans après sa sortie sur Netflix

Charlie Hunnam, acteur vedette du film d'action Triple Frontier de Netflix en 2019, a évoqué la possibilité d'une suite qui pourrait être envisagée. Et vous, aimeriez-vous revoir ce personnage dans une suite ?

Tl;dr Charlie Hunnam parle d’une possible suite de Triple Frontier.

Triple Frontier a récemment connu un succès sur Netflix.

Le casting pourrait représenter un défi pour une suite.

La possibilité d’une suite reste incertaine.

Une suite pour Triple Frontier ?

L’acteur Charlie Hunnam, connu pour son rôle dans le film d’action Triple Frontier sur Netflix, a récemment évoqué la possibilité d’une suite. Sorti en 2019, Triple Frontier est un film d’action qui met en scène un groupe d’amis, d’anciens des opérations spéciales, qui unissent leurs forces pour éliminer le chef d’un cartel de la drogue sud-américain.

Des déclarations prometteuses

Lors d’une interview avec The Mary Sue, Hunnam a parlé des perspectives de Triple Frontier 2. L’acteur a déclaré que rien n’était “garanti“, mais a évoqué une “suite potentielle“. Il a ajouté : “[C’est à ses] balbutiements. Rien n’est garanti, mais j’ai récemment été nommé producteur principal d’une suite potentielle de Triple Frontier sur Netflix.”

Quelle est la probabilité d’une suite ?

Malgré des débuts modestes, Triple Frontier a trouvé un succès récent sur Netflix. Le film a en effet intégré le Top 10 mondial de Netflix pour la semaine du 20 au 26 novembre, avec 3,6 millions de vues. Cette renaissance en streaming donne de l’espoir pour une suite et suggère que le public serait toujours intéressé à suivre les personnages dans une nouvelle aventure.

Des défis à relever

Le casting de Triple Frontier représente à la fois un attrait et un défi potentiel pour une suite. Pedro Pascal, par exemple, est devenu un acteur beaucoup plus en vue depuis sa participation à la série originale, ce qui pourrait compliquer sa présence dans une suite possible. Ainsi, malgré les déclarations prometteuses de Hunnam, la réalisation d’un Triple Frontier 2 reste loin d’être certaine.