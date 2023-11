Pedro Pascal aurait été choisi pour incarner Reed Richards dans le film Les Quatre Fantastiques du MCU

Pedro Pascal, connu pour son rôle dans The Mandalorian, a été choisi pour interpréter Reed Richards, alias Mister Fantastic, dans le prochain film Fantastic Four de l'univers cinématographique Marvel. Qu'attendez-vous de cette nouvelle interprétation ?

Le film est prévu pour mai 2025, avec une production accélérée.

Les autres acteurs du Fantastic Four pourraient être révélés d’ici fin 2023.

Pascal a un emploi du temps chargé, avec Gladiator 2 et The Last of Us saison 2.

Pedro Pascal, de Mandalorian à Mister Fantastic ?

Une nouvelle rumeur agite le monde du cinéma : Pedro Pascal, connu pour son rôle dans la série “The Mandalorian”, est pressenti pour incarner Reed Richards dans le prochain film Fantastic Four du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Un casting anticipé pour le Fantastic Four

Depuis l’acquisition des droits cinématographiques de Fantastic Four et des X-Men par Disney, le public attend avec impatience le retour de la première famille de Marvel. Le film devrait sortir en mai 2025 et la pré-production, y compris la recherche de casting, a déjà commencé.

Des négociations en cours

Il a été rapporté que Pedro Pascal a officiellement signé pour jouer Mister Fantastic. Cependant, selon Deadline, “l’accord est loin d’être conclu”, mais il est confirmé que Pascal est en pourparlers avec Marvel Studios pour rejoindre le casting du Fantastic Four.

Qui seront les autres membres du Fantastic Four ?

D’autres rumeurs circulent concernant le casting du Fantastic Four. Vanessa Kirby de Mission Impossible serait envisagée pour le rôle de Sue Storm et Joseph Quinn de Stranger Things pour celui de Johnny Storm. Quant au rôle de Ben Grimm, alias The Thing, Marvel chercherait un acteur de confession juive.