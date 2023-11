Anime sous-estimé : la comédie d’horreur effrayante vous devriez regarder

Mieruko-chan est un joyau sous-estimé de l'anime, mêlant avec brio horreur, comédie et émotions. Équilibrant habilement les frissons, l'humour et la tendresse, c'est un spectacle à ne pas manquer. Curieux d'en savoir plus ?

Tl;dr Mieruko-chan est un anime d’horreur comique sous-estimé.

Il mélange avec succès l’horreur, l’humour et l’émotion.

Malgré son contenu parfois suggestif, l’anime vaut la peine d’être regardé.

Il est disponible en streaming sur Crunchyroll.

Une perle rare d’horreur comique : Mieruko-chan

Initialement une bande dessinée en ligne publiée sur le site Pixiv, l’anime d’horreur comique Mieruko-chan a vu le jour en 2018 et a obtenu son adaptation animée en 2021. L’histoire suit Miko Yotsuya, une lycéenne qui acquiert soudainement la capacité de voir les fantômes. Malgré ce don terrifiant, elle choisit de les ignorer, espérant ainsi qu’ils disparaissent. Cette approche unique donne à Mieruko-chan son caractère effrayant, drôle et parfois touchant.

Un mélange unique de peur, d’humour et de moments touchants

Le titre Mieruko-chan, qui signifie à peu près “Miss qui peut les voir”, fait référence aux fantômes que Miko voit partout où elle va. Malgré le fait que l’anime n’est pas particulièrement effrayant, il se démarque par son intrigue unique et son angle d’horreur comique, qui le placent parmi les meilleurs animes d’horreur sur Crunchyroll.

Elle peut voir les morts… elle choisit simplement de les ignorer. C’est le plan de Miko, avec des résultats à la fois horrifiants et parfois hilarants.

Au-delà des aspects effrayants de Mieruko-chan, la véritable force de la série réside dans son sens de l’humour. En dépit des fantômes, Miko et ses amis sont des personnages typiques de l’anime lycéen. Leur interaction brillamment écrite et leur banter divertissant ajoutent une touche d’humour à la série. De plus, Mieruko-chan offre également plusieurs moments étonnamment touchants, où Miko assiste à des actes de bonté de la part de fantômes bienveillants envers leurs proches vivants.

Une série à voir malgré certains bémols

Une des principales critiques de l’adaptation anime est son recours excessif au fan service. Bien qu’il ne soit jamais explicite, l’anime a tendance à présenter les personnages dans des positions suggestives, même durant les moments les plus effrayants. Cela dit, Mieruko-chan reste une série qui mérite d’être regardée.

Mieruko-chan se distingue par son mélange unique d’horreur, d’humour et de moments touchants. Il n’y a pas vraiment d’autre comédie d’horreur comme Mieruko-chan, ce qui en fait une gemme sous-estimée que davantage de fans d’horreur devraient regarder.

L’adaptation anime de Mieruko-chan est disponible en streaming sur Crunchyroll, et la version manga officielle en anglais est disponible sur la boutique Crunchyroll.