Comment faire disparaître les notifications de messages "fantôme" sur votre iPhone. L'assistant vocal Siri peut vous aider !

Si vous êtes de ceux qui n’aiment pas avoir des centaines (voire des milliers) de messages non lus sur votre iPhone, il y a plusieurs méthodes simples pour tous les marquer comme lus. Mais que faut-il faire lorsque vous avez des messages non lus “fantômes” ? Certains ont effacé tous leurs messages, mis à jour leur iPhone, tout ce qu’il est possible de faire en fait, et les messages non lus fantômes étaient toujours là. Comment cette diablerie est-elle possible ?

Dans ce genre de situation, Siri peut arriver à la rescousse. Lorsque vous vous retrouvez face à quelques messages non lus, vous pouvez demander à Siri de les lire pour vous avec une commande vocale comme “Hey Siri, lis mes messages”. L’assistant vocal va alors commencer à lire tous vos messages non lus et les badges de notification vont disparaître, comme par magie, et ce, même pour les messages qui n’existent pas vraiment.

Si cette astuce fonctionne effectivement pour les utilisateurs qui ont parfois ce bug iOS qui fait que le badge de notification ne disparaît pas, vous pouvez aussi utiliser cette méthode à votre avantage lorsque vous avez des messages non lus enfouis au fin fond de votre app Messages. Ou alors, vous pouvez ouvrir l’app Messages, aller dans la liste de tous vos messages et tapoter sur l’icône avec les trois petits points en haut. Là, tapotez sur Sélectionner les messages puis sur l’option Lire tout dans le coin inférieur gauche de l’écran. Bien sûr, si vous avez toujours la mention des messages “non lus” grâce à un bug d’iOS, appelez Siri à l’aide.

Mieux encore, vous pouvez vous débarrasser totalement du badge de notification. Si vous êtes prêt(e) à le faire, allez dans Réglages > Notifications et sélectionnez l’app en question, Messages dans notre cas. Ensuite, désactivez Badges pour faire disparaître le badge de notification de cette app. Répétez cette manipulation pour toutes les applications qui vous affichent souvent trop de notifications de contenu non lu. Vous verrez, vous allez améliorer grandement votre relation avec votre téléphone, véridique !