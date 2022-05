Android Auto va s’offrir une interface utilisateur largement remaniée

Google prépare de grands changements pour Android Auto et Android Automotive, l'interface utilisateur devrait largement gagner en praticité.

Après toutes les annonces, tant hardware que software, faites durant la conférence I/O 2022, Google partageait un certain nombre d’informations quant à l’avenir d’Android Auto ainsi que pour les véhicules équipés d’un système d’infodivertissement basé sur Android Automotive.

Présentée dans le cadre de la session de Google “What’s New with Android for Cars”, la chose la plus importante à venir est probablement une interface largement repensée d’Android Auto, pensée et conçue pour simplifier au maximum la navigation, le contrôle des media et la communication pendant la conduite. Pour profiter des plus grands écrans intégrés dans les voitures récentes, le géant américain fait de la vue partagée la vue par défaut. Vous pourrez ainsi voir les directions, votre musique et les messages texte en même temps. Cela signifie que vous pourrez rapidement mettre une chanson en pause ou voir un nouveau message sans devoir passer par plusieurs menus.

En plus de cela, Google améliore aussi la prise en charge des dispositions à l’écran, pour mieux ajuster les informations présentées selon la variété, toujours plus importante, de formats d’écrans dans les véhicules. Ainsi, que vous ayez un écran extra-large ou une petite dalle orientée à la verticale, l’interface utilisateur d’Android Auto vous affichera toujours toutes les informations les plus pertinentes. Et pour améliorer les contrôles sans les mains, Google Assistant deviendra plus réactif sur certaines actions, comme rappeler après un appel manqué, envoyer par SMS l’heure d’arrivée et autre.

L’interface utilisateur devrait largement gagner en praticité

Enfin, pour les propriétaires de voitures avec système basé sur Android Automotive (comme les nouveaux véhicules de Fort, Volvo et d’autres), Google étant les options disponibles avec une prise en charge améliorée des applications de streaming vidéo. Il y a quelques mois, au CES, la firme de Mountain View annonçait la possibilité de regarder des clips depuis YouTube et aujourd’hui, ce sont les apps Tubi TV et Epix Now qui se préparent à arriver. La lecture de vidéos n’est disponible que lorsque le véhicule est en parking. Dans le futur, l’entreprise explique aussi qu’elle permettra aux passagers de diffuser le contenu de leur téléphone sur l’écran intégré du véhicule, mais pour cette fonction, aucune date de disponibilité n’a été communiquée.