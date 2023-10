Amazon veut commencer à livrer par drone au Royaume-Uni et en Italie l'année prochaine. Son nouveau drone MK30 est encore plus adapté aux livraisons en ville.

Amazon a de grands projets pour son programme de livraison par drone, dont une extension au Royaume-Uni et en Italie en 2024. L’entreprise voudrait aussi livrer par drones dans une troisième ville américaine, après College Station, au Texas, et Lockeford, en Californie. Les livraisons par drone au Royaume-Uni et en Italie commenceraient par une seule ville, avant de s’étendre. Les trois nouvelles villes dans ces différents pays seront annoncées dans les mois à venir.

De plus, Amazon va intégrer le programme Prime Air dans son réseau de livraison. Aux États-Unis, les drones partiront de certains sites Same-Day Delivery. En procédant ainsi, le géant américain explique que les clients pourront choisir parmi davantage de produits pour une livraison par drone. Jusqu’à présent, Amazon utilisait des centres de livraison dédiés dans ses deux premiers établissements Prime Air.

Lorsque l’option est disponible dans leur région et qu’ils achètent un produit éligible – pesant moins de 2,27 kg -, les clients Amazon peuvent choisir la livraison par drone. Des milliers de produits sont éligibles, y compris des fournitures de bureau et autres accessoires tech, des produits pour la maison ou encore de beauté. L’entreprise précise que, depuis près d’un an, elle utilise des drones pour livrer aux clients des deux premières zones Prime Air en moins d’une heure.

Plusieurs rapports annonçaient il y a quelque temps que Prime Air avait connu un départ plutôt lent, avec quelques livraisons seulement durant les premières semaines d’exploitation au Texas et en Californie. Des contraintes légales et les nombreux licenciements à cette période peuvent expliquer ce démarrage poussif. Mais depuis lors, Amazon n’a eu de cesse que de travailler “avec les régulateurs et les gouvernements du monde entier pour étendre la livraison par drone”.

Son nouveau drone MK30 est encore plus adapté aux livraisons en ville

Dans le même temps, Amazon prévoit de livrer avec son drone MK30, dévoilé en novembre dernier. Ce modèle a une portée deux fois plus importante que les drones précédents, tout en pouvant encaisser une amplitude de température plus importante. Le MK30 peut aussi voler sous une pluie modérée. Il est par ailleurs plus petit, plus léger et plus silencieux.

De plus, le dernier modèle de MK30 est capable d’identifier et d’éviter les obstacles dans la zone de livraison, notamment des éléments amovibles qui n’étaient pas là la dernière fois. Un autre aspect intéressant du MK30, sa manière de voler. Après un décollage vertical, celui-ci passe à l’horizontale. Selon Amazon, tout cela fait que le MK30 peut livrer des colis à des clients vivant dans des zones densément peuplées et avec de petits extérieurs.