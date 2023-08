Amazon teste un nouveau système d'évaluation produit quelque peu déroutant. Il serait plus difficile de visualiser la note moyenne d'un produit.

Amazon a commencé à tester un nouveau système d’évaluation dans certains pays qui vient rendre plus difficile de jauger les avis des acheteurs concernant un produit en particulier. Android Police a découvert cette fonctionnalité expérimentale sur l’application mobile de l’entreprise en Inde, le site web allemand et le site monde quand on y accède depuis l’Allemagne. Depuis la France, impossible d’y avoir accès, mais il semblerait que le teste remplace le système de moyenne pondérée actuelle qui est d’ordinaire représenté avec une image à cinq étoiles. À la place de cette illustration, les acheteurs voient une seule étoile jaune à côté de l’image du produit avec le pourcentage de notes cinq étoiles que ce dernier a reçues.

Les potentiels acheteurs ne peuvent ainsi plus voir en un coup d’œil si la note moyenne du produit est de 5 ou 3,5, dans la mesure où elle est ici représentée par une unique étoile jaune dans les deux cas. Le nombre d’avis qu’un produit a reçus jusqu’à présent n’est pas non plus immédiatement visible, le nouveau système se contentant d’indiquer le pourcentage de notes cinq étoiles. Comme le blog le précise, cela rend la tâche plus facile aux vendeurs peu scrupuleux de tromper les acheteurs potentiels en cherchant des manières malhonnêtes d’obtenir des avis cinq étoiles pour contrer les avis négatifs.

Ceci étant dit, Amazon n’a pas totalement supprimé le détail de ces avis. Les acheteurs potentiels qui voudraient connaître le nombre total d’avis obtenus par un produit et pas uniquement sa note moyenne peuvent cliquer pour voir tous les avis sur la page du produit. Ce n’est pas l’idéal puisque cela vient augmenter le temps nécessaire avant de passer à l’achat, mais l’option a au moins le mérite de toujours exister.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole d’Amazon n’a pas confirmé cette fonctionnalité expérimentale, se contentant de déclarer à The Verge que “nous innovons constamment pour le bien des clients, pour leur offrir la meilleure expérience de shopping possible.” Tester une fonctionnalité ne conduit pas toujours à un déploiement global de cette dernière et Amazon pourrait encore procéder à des changements sur ce système de présentation des évaluations si le géant décide de poursuivre. À suivre !