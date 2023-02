Instagram va mettre fin à son Live Shopping le 16 mars prochain

Instagram ferme Live Shopping le 16 mars. Meta n'est pas le seul, c'est tout le shopping social qui semble peu attirer le public.

Meta n’a pas encore terminé de faire le ménage dans ses fonctionnalités shopping. Instagram vient en effet d’avertir ses utilisateurs que le Live Shopping ne sera plus disponible à partir du 16 mars. Après cette date, il ne sera plus possible de taguer des produits pendant les diffusions en direct, il faudra attendre la fin ou passer par des liens classiques, solution bien moins élégante, pour acheter tel ou tel produit. Le réseau social justifie cette initiative pour l'”aider à se concentrer” sur ses fonctionnalités principales.

Instagram ferme Live Shopping le 16 mars

Cette décision survient peu après qu’Instagram a supprimé son onglet shopping de l’écran d’accueil et quelques mois après que Facebook a, lui aussi, abandonné Live Shopping pour se tourner vers Reels. Le shopping fait toujours partie de l’expérience proposée par ces apps sociales dans les posts, les Reels et les Stories, mais Meta change clairement d’approche, revenant aux basiques, si l’on peut dire. Live Shopping avait été introduit sur Instagram en 2020, alors que de si nombreuses personnes devaient rester chez elles pendant la pandémie.

Cette fermeture de Live Shopping n’a rien de très surprenant. Meta cherche à diminuer ses coûts pour faire face aux difficultés actuelles et au pivot vers le métavers qui affecte grandement ses opérations. De fait, le géant est particulièrement prompt à abandonner les projets les moins performants. Comme Gizmodo l’explique, cela peut tout à fait inclure le Live Shopping d’Instagram. Le shopping social ne représentait “que” 5 % du e-commerce américain en 2022, selon une étude de Insider Intelligence. Si ce chiffre est avéré, Meta ne gagnerait donc pas beaucoup d’argent avec ses diffusions en direct orientées shopping.

Meta n’est pas le seul, c’est tout le shopping social qui semble peu attirer le public

Meta n’est pas le seul à avoir des difficultés avec les fonctionnalités shopping. TikTok devait lancer une fonction similaire à Live Shopping en Amérique du Nord à la fin de l’année dernière, mais est finalement passé par une technologie tierce. The Financial Times affirmait l’été dernier que TikTok revoyait ses projets à la baisse en la matière face à un faible engouement du Royaume-Uni et un exode massif de ses employés. Pour le dire autrement, le public cible du shopping social, live qui plus est, n’est peut-être pas aussi important que les géants l’espéraient.