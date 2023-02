Et si Instagram travaillait sur une certification payante ?

Bientôt une certification payante sur Instagram et Facebook ? Meta lorgnerait-il sur le modèle de Twitter ?

Instagram pourrait être en train d’envisager la possibilité de proposer une certification payante à ses utilisateurs. C’est tout du moins ce qui ressort de quelques lignes de code découverte par le spécialiste de ce genre d’enquêtes Alessandro Paluzzi. Le développeur a partagé des captures d’écran du code de l’app à TechCrunch, montrant les chaînes de caractère “IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” et “FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV”.

Ces textes mentionnent explicitement “paid blue badge” (“badge bleu payé”), très probablement en référence aux coches bleues que les utilisateurs certifiés ont sur la plateforme. FB et IG font référence à Facebook et Instagram, ce qui pourrait indiquer que Meta réfléchit à certifier les utilisateurs moyennant finance sur ces deux plateformes. IDV, comme TechCrunch le précise, est un acronyme connu pour “identity verification” (“vérification d’identité”). Alessandro Paluzzi a découvert de nombreuses fonctionnalités pas encore déployées par le passé, y compris une fonction similaire à BeReal et un planificateur de publication sur Instagram.

Par ailleurs, le développeur a aussi découvert du code faisant référence à un nouveau type d’abonnement, mais nul ne sait si celui-ci est directement lié à la certification payante ou non. Twitter Blue, comme vous le savez probablement, est un service d’abonnement qui coûte 8 ou 11 $ par mois et offre aux utilisateurs l’accès à cette coche de certification sur la plateforme, ainsi que certaines fonctions expérimentales. Offrir une certification payante était l’une des premières initiatives d’Elon Musk à son arrivée à la tête de Twitter, et cela a clairement rendu Blue plus intéressant pour les clients. Son lancement a, cependant, été assez catastrophique, l’entreprise n’avait alors pas implémenté de garde-fous pour empêcher que n’importe qui se fasse passer pour n’importe qui ou n’importe quelle organisation.

Si Meta développe vraiment une certification payante, elle doit trouver le moyen de ne pas répéter l’erreur de Twitter. D’autant plus que les utilisateurs d’Instagram risquent de se précipiter pour faire certifier leur compte quand on sait à quel point il est actuellement difficile d’avoir le badge bleu sur l’app. Il y a même un marché noir de la certification Instagram, avec des gens qui déboursent parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars pour avoir la coche bleue à côté de leur pseudonyme. TechCrunch précise que Meta n’a pas souhaité commenter la découverte d’Alessandro Paluzzi, difficile donc de savoir si le géant travaille effectivement sur une telle fonction. À suivre !