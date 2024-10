Amazon recrute le cofondateur de la Xbox

J. Allard s'est fait embaucher par Amazon pour apporter son expertise dans le développement de produits technologiques.

Tl;dr J. Allard rejoint Amazon après des expériences chez Microsoft et Intellivision.

Il est vice-président du département appareils et services chez Amazon.

Cette transition illustre le phénomène de mobilité croissante parmi les leaders du secteur technologique.

J Allard rebondit chez Amazon

Figure emblématique du monde de la technologie, J Allard fait son retour dans l’industrie en rejoignant Amazon. Connu pour son rôle dans le lancement de la Xbox et d’autres innovations comme Zune, J Allard a passé plus de 20 ans à faire évoluer les produits technologiques chez Microsoft. Après une période de retrait, notamment un échec comme consultant chez Intellivision pour la console familiale Amico, il revient en force chez Amazon, un mouvement stratégique pour le géant américain qui cherche à renforcer son expertise dans les appareils connectés et les services numériques.

Le nouveau rôle de J Allard

Depuis septembre 2024, J Allard occupe le poste de vice-président du département appareils et services chez Amazon. Bien que les détails de ses responsabilités soient encore flous, son arrivée est vue comme un atout stratégique pour Amazon. Fort de son expérience dans le développement de produits chez Microsoft, J Allard pourrait jouer un rôle clé dans les innovations à venir d’Amazon, en particulier dans les appareils connectés et les services intelligents comme Alexa et Echo.

Une tendance croissante parmi les leaders de la tech

Le recrutement de J Allard s’inscrit dans une dynamique plus large où des dirigeants d’entreprises technologiques prestigieuses choisissent de changer d’environnement pour relever de nouveaux défis. Ce phénomène témoigne de la fluidité des talents dans le secteur, où les expériences variées des leaders peuvent être un atout pour stimuler l’innovation. Les grands noms de l’industrie, tels qu’Apple, Google et Microsoft, échangent des talents dans une quête constante d’avantages concurrentiels.