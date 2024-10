Les tablettes Amazon se dotent d’outils IA

Amazon enrichit ses tablettes avec des outils d'intelligence artificielle, visant à améliorer l'interaction des utilisateurs. Ces innovations incluent un assistant d'écriture et des résumés automatiques de sites web, offrant ainsi une expérience plus intuitive et productive.

L’IA s’invite dans les tablettes Fire d’Amazon

Amazon, le géant du commerce électronique, a récemment annoncé l’ajout de plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour ses tablettes Fire, y compris le nouveau modèle Fire HD 8.

Des outils innovants pour améliorer l’expérience utilisateur

L’une des fonctionnalités clés introduites est Writing Assist. Comme son nom l’indique, cet outil offre une assistance à l’écriture, intégrée au clavier à l’écran de la tablette. En plus de fournir une aide grammaticale, il permet de transformer le texte en différents styles prédéfinis. Par exemple, « what’s up with my paycheck » peut rapidement devenir quelque chose de plus professionnel.

Une autre fonctionnalité intéressante est Webpage Summaries. Cet outil offre des résumés automatiques de sites web, permettant aux utilisateurs de saisir les points clés d’un article ou d’une page web en quelques secondes seulement. Bien que de tels outils existent déjà, cette fonctionnalité sera native sur les tablettes Amazon.

La créativité au bout des doigts avec Wallpaper Creator

Enfin, Wallpaper Creator est une fonctionnalité qui apporte une touche d’originalité. Les utilisateurs peuvent simplement indiquer le type de fond d’écran qu’ils souhaitent et laisser l’IA créer une image unique et de haute résolution. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des suggestions prédéfinies ou laisser libre cours à leur imagination.

Amazon et l’IA : une histoire qui ne fait que commencer

Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur le nouveau Fire HD 8 et arriveront sur d’autres tablettes Fire compatibles plus tard ce mois-ci. Cette incursion d’Amazon dans l’univers de l’IA ne s’arrête pas là. L’entreprise a récemment lancé un chatbot axé sur le shopping et travaille sur un autre chatbot, connu sous le nom de code Metis. De plus, il semblerait qu’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon, bénéficiera prochainement d’une refonte centrée sur l’IA, alimentée par Claude AI.