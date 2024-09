Microsoft met fin à son programme Xbox Ambassadors

La fermeture du programme Xbox Ambassadors va permettre à Microsoft de se concentrer sur d'autres initiatives plus adaptées à ses nouveaux objectifs, comme Xbox Rewards et Xbox Research.

Tl;dr Microsoft annonce l’arrêt du programme Xbox Ambassadors après 13 ans d’existence.

Les Xbox Ambassadors étaient des joueurs représentant la marque Xbox de Microsoft.

Le programme Xbox Ambassadors prendra fin le 15 octobre 2024.

Un nouveau système de feedback et de récompenses est en préparation.

La fin de l’ère Xbox Ambassadors

Après 13 ans d’existence, le programme Xbox Ambassadors va bientôt s’arrêter. Il avait pour objectif de permettre aux joueurs de se connecter entre eux et avec Microsoft sur divers sujets liés à l’univers Xbox. Le programme Xbox Ambassadors offrait également la possibilité aux joueurs de donner leur avis sur les jeux et le matériel Xbox.

Une communauté au service de la marque

Ces ambassadeurs, bien que n’étant pas des employés à proprement parler, représentaient la marque Xbox et étaient censés créer une atmosphère positive au sein de la communauté. Ils devaient respecter certaines conditions pour intégrer le programme, comme avoir un score de joueur d’au moins 1500 points et être âgé de 17 ans ou plus. Certains membres exceptionnels étaient récompensés par divers objets et avantages numériques Xbox, ainsi que par des opportunités de participer à différents tirages au sort.

Une transition vers de nouveaux horizons

Cependant, le programme Xbox Ambassadors vit sa dernière saison et sera définitivement fermé le 15 octobre prochain. À partir de cette date, le programme sera remanié et intégré au programme Rewards with Xbox, qui sera mis à jour ultérieurement. Les ambassadeurs actuels ont jusqu’à cette date pour réclamer tout code ou récompense restant.

Dans le cadre de cette transition, certains services du programme, comme les quêtes saisonnières des ambassadeurs, sont déjà en cours de suppression. Toutefois, le parcours d’explorateur en accessibilité restera ouvert pour le moment.

Cap sur l’inclusion et la participation

À l’avenir, les joueurs auront une nouvelle façon de partager directement leurs commentaires grâce à Xbox Research. Ce nouveau système offrira également plus d’accès anticipé à de nouveaux jeux et fonctionnalités, permettant aux joueurs de contribuer à améliorer Xbox. Le rôle des Champions Ambassadeurs Xbox sera renommé en Champions de la Communauté Xbox, avec le même objectif d’inclusion et de participation active à l’amélioration de l’expérience Xbox.