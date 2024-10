Google intègre davantage d’IA dans la recherche

La fonction de recherche visuelle de Lens s'est améliorée avec l'ajout de capacités vidéo et des résultats d'achat plus pertinents.

Tl;dr Google intègre davantage d’IA dans ses recherches.

Des nouveautés pour Google Lens, dont des mises à jour vidéo et vocales.

Des publicités apparaîtront désormais dans les Aperçus IA de Google.

Google et l’Intelligence Artificielle : une symbiose en constante évolution

Le géant du web, Google, vient d’annoncer une série de changements majeurs visant à intégrer davantage d’intelligence artificielle à son moteur de recherche. Ces nouveautés incluent entre autres des résultats de recherche organisés par IA, des mises à jour de Google Lens et l’intégration de liens et de publicités dans les Aperçus IA.

Des résultats de recherche repensés

L’entreprise prévoit d’organiser les résultats de recherche grâce à l’IA et bien que le déploiement débute de manière restreinte, on peut suspecter qu’à terme, tous les résultats de recherche seront organisés de cette manière. Le bal sera ouvert avec les recettes et les inspirations culinaires. Google prévoit une « expérience en pleine page » regroupant des résultats pertinents basés sur votre recherche. Ces pages, organisées par l’IA, comprendront une variété de « perspectives issues du web » incluant des articles, des vidéos et des forums.

Nouveautés pour Google Lens et Aperçus IA

Google Lens, fonctionnalité de recherche visuelle pour mobile vieille de sept ans, bénéficie également de quelques améliorations. Désormais, la recherche peut se faire via vidéo et voix, permettant de poser des « questions complexes sur des images en mouvement ». Par exemple, en voyant des poissons dans un aquarium, on peut demander à haute voix « Pourquoi nagent-ils ensemble ? » et l’IA se chargera d’identifier les espèces et d’expliquer leur comportement.

Les Aperçus IA, ces extraits d’informations générés par l’IA que vous voyez au-dessus des résultats web, reçoivent également quelques améliorations. Google intègre une nouvelle conception riche en liens offrant des « liens plus visibles vers les pages web de soutien » dans cette section. L’introduction de publicités dans les Aperçus IA est également prévue, un événement inévitable selon l’entreprise.

Google Lens : un outil de shopping amélioré

En plus de ces mises à jour, Google Lens améliore également ses capacités en matière de shopping. La recherche visuelle de produits est décrite par l’entreprise comme « dramatically more helpful » que sa version précédente. Les résultats de l’IA incluront désormais des informations essentielles sur le produit recherché, notamment les avis, les prix chez différents détaillants et les lieux d’achat.

En somme, Google continue d’innover et de repousser les limites de l’intégration de l’IA dans nos vies quotidiennes. Ces nouvelles fonctionnalités promettent une expérience utilisateur plus riche et plus intuitive.