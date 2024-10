Les Chromebook défient Copilot et Apple Intelligence avec 5 nouvelles fonctionnalités IA

Chromebook se positionne contre Copilot et Apple Intelligence en introduisant 5 nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Tl;dr Google lance deux nouveaux Chromebook avec une mise à jour logicielle majeure.

Des fonctionnalités d’IA avancées sont introduites, en compétition avec Apple et Copilot.

Lenovo et Samsung présentent de nouveaux modèles de Chromebook avec des caractéristiques innovantes.

Google dynamise les Chromebook avec une mise à jour remplie d’IA

Google surprend une fois de plus avec le lancement de deux nouveaux Chromebook et une mise à jour logicielle conséquente regorgeant de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Ces annonces renforcent la compétitivité de Google face à des acteurs tels qu’Apple Intelligence sur Mac et Copilot.

Deux nouveaux modèles pour plus de puissance et de fonctionnalités

Lenovo renouvelle son Chromebook Duet 11, désormais équipé d’un nouveau processeur MediaTek, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Par ailleurs, cet appareil offre un écran WUXGA tactile de 11 pouces, compatible avec un stylet, vendu séparément. Le logiciel Goodnotes, optimisé pour les systèmes compatibles avec un stylet, permet de prendre des notes facilement. Le Duet 11 sera disponible dès ce mois à partir de 349$.

Le second modèle, plus intriguant, est le Samsung Galaxy Chromebook Plus. Ce nouveau venu donne un aperçu des standards de conception matérielle que Google envisage pour ses futures fonctionnalités d’IA. Outre son cadre mince de 0,5 pouce, son magnifique écran OLED de 15,6 pouces, son processeur Intel Core 3 Raptor Lake et sa batterie de 13 heures d’autonomie, il présente une nouvelle touche sur le clavier.

Nommée « Quick Insert » par l’équipe de Mountain View, cette touche ouvre un menu contextuel proposant les options les plus pertinentes en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Par exemple, dans un Google Doc, vous obtiendrez les options « Help me write » et des emojis. Son prix sera de 699$ et il sera également disponible ce mois-ci.

De nouvelles fonctionnalités d’IA pour tous

Même si vous possédez déjà un Chromebook, sachez que de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront disponibles ce mois-ci grâce à des mises à jour automatiques. Parmi elles, on retrouve :

Live translate : Des sous-titres traduits par IA apparaîtront en temps réel sur n’importe quel contenu audio ou vidéo, comme une réunion Zoom ou une vidéo YouTube.

Des sous-titres traduits par IA apparaîtront en temps réel sur n’importe quel contenu audio ou vidéo, comme une réunion Zoom ou une vidéo YouTube. Help me read : Cette fonction permet de résumer des articles, des PDF ou des sites web entiers en un clic droit.

Cette fonction permet de résumer des articles, des PDF ou des sites web entiers en un clic droit. Recorder app : Comme l’application Voice Memos d’Apple, les Chromebook sont désormais équipés d’une application d’enregistrement alimentée par l’IA.

Comme l’application Voice Memos d’Apple, les Chromebook sont désormais équipés d’une application d’enregistrement alimentée par l’IA. Nouvelles fonctionnalités d’appel vidéo : Google améliore encore l’expérience des appels vidéo avec des améliorations d’apparence intégrées et une nouvelle fonction de micro de style studio.

Google améliore encore l’expérience des appels vidéo avec des améliorations d’apparence intégrées et une nouvelle fonction de micro de style studio. Gemini pour tous les Chromebook : Autrefois exclusif au Chromebook Plus, Gemini est désormais disponible sur tous les modèles de Chromebook.

En plus de cela, Google offre aux acheteurs de Chromebook standard un accès gratuit de trois mois à Google One AI Premium Plan. Si vous optez pour le Chromebook Plus, l’accès sera gratuit pendant 12 mois.

Une stratégie discrète mais efficace

En matière de mises à jour de Chromebook, Google a toujours opté pour des améliorations progressives plutôt que de grands déploiements annuels. Cette stratégie permet aux Chromebook de devenir l’un des meilleurs ordinateurs portables à bas prix dotés de l’IA.